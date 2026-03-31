Nach Sex mit Zwillingen schwanger: Wer ist Vater?

Feststellung der Vaterschaft vielleicht in Zukunft möglich

Vielleicht sei das aber in Zukunft möglich, wurde ergänzt: „Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass die Wissenschaft bis zum Erreichen der Geschlechtsreife von P. in der Lage sein wird, einen Vater zu identifizieren und den anderen Zwilling auszuschließen, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist dies ohne sehr erhebliche Kosten nicht möglich, und so ist ihre ,Wahrheit‘ binär und nicht auf einen einzigen Mann beschränkt.“