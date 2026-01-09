Immer mehr Fälle von West-Nil-Virus in Österreich

Das sind die Symptome der Erkrankung

Meist verläuft eine Ansteckung mit dem West-Nil-Virus ohne Symptome. In rund einem Fünftel der Infektionen kommt es zu Beschwerden, die jenen einer Grippe ähneln – wie etwa Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen sowie Abgeschlagenheit. In seltenen Fällen kann es allerdings zu einer schweren Neuroinfektion mit Gehirn- oder Hirnhautentzündung mit sehr hohem Fieber, Nackensteifigkeit, Desorientierung, Lähmungen und Krämpfe kommen, die vor allem bei älteren Menschen tödlich enden kann.