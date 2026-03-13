West-Nil-Virus: Wann es zum schweren Verlauf kommt

Neue Möglichkeiten für Prävention

„Diese Menschen leben, ohne zu wissen, dass sie auf unsichtbare Weise verletzlich sind“, wurde Studienleiter Alessandro Borghesi von den HUG in der Mitteilung zitiert. Nach Einschätzung der Forschenden eröffnen die Resultate neue Möglichkeiten für die Prävention. So könnten besonders gefährdete Personen – insbesondere Menschen über 65 Jahre – künftig durch ein Screening identifiziert werden. „Dies würde es ermöglichen, Risikopersonen zu identifizieren und präventive Maßnahmen anzupassen“, so Borghesi. Der entdeckte Mechanismus könnte laut den Forschenden zudem auch für das Verständnis schwerer Verläufe anderer Viruserkrankungen wie FSME, Covid-19 oder Grippe relevant sein.