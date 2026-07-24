Erst Sonne, dann warten teils heftige Gewitter

Der Freitag startet vielerorts freundlich und sommerlich. Wer die teils kräftigen Sonnenstrahlen genießen möchte, sollte das aber eher am Vormittag tun – später steigt in einigen Regionen wieder die Gewittergefahr.
Vor allem im Osten und Südosten zeigt sich der Himmel zunächst von seiner sommerlichen Seite – perfekte Bedingungen für den Weg zur Arbeit oder einen Kaffee im Freien.
Schauer und Gewitter
Am Nachmittag bilden sich jedoch wieder vermehrt Quellwolken. Besonders im Bergland und im Westen muss mit einzelnen Schauern und Gewittern gerechnet werden, die lokal auch kräftiger ausfallen können. Im Osten bleibt es länger trocken.
In unserer interaktiven Regenkarte können Sie sehen, ob es auch in Ihrer Region regnen wird:
Sommerliche 24 bis 30 Grad
Die Temperaturen erreichen sommerliche 24 bis 30 Grad. Wer Ausflüge oder Aktivitäten im Freien plant, sollte den Vormittag nutzen und später einen Blick auf die Wetterkarte werfen.
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