Christopher Nolan: Der König der Regisseure

Batman-Trilogie (2005, 2008, 2012): Der verstorbene Heath Ledger wurde über Nolan als Joker unsterblich und Christian Bale zum besten „Batman“ aller Zeiten. Düster und brutal.

Inception (2010): Vier Oscars und ein Box-Office-Einspielergebnis von global rund 840 Millionen Dollar mit einem derart komplexen Produkt schafft nur Nolan.

Interstellar (2014): Das Science-Fiction-Epos fesselt knapp drei Stunden lang und hinterlässt nichts als fragende Leere. Sein vielleicht intensivstes Werk.

Tenet (2020): „Tenet“ hat so manchen Seher überfordert und wurde von Kritikern ambivalent aufgenommen. Dem Erfolg tat das keinen Abbruch.

Oppenheimer (2023): Sieben Oscars bei 13 Nominierungen – mehr braucht man nicht zu sagen. „Oppenheimer“ war definitiv der Film des Jahres 2023.