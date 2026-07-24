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Holen Sie sich Ihren smarten Outdoor-Grill

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24.07.2026 06:00
Ob saftiges Steak, Planted-Based Burger oder Gemüse-Spieße – mit dem LUMIN®️ Smart wird jedes ...
Ob saftiges Steak, Planted-Based Burger oder Gemüse-Spieße – mit dem LUMIN®️ Smart wird jedes Gericht zum puren Grillgenuss.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)
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Der Sommer ist auch Grillzeit und was gibt es Schöneres als mit Freunden oder Familie gemeinsam zu grillen? Mit dem Weber LUMIN® Compact Smart wird das auch auf engem Raum leicht möglich gemacht und Sie haben die Chance einen dieser smarten Elektrogriller zu gewinnen!

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Mit dem Weber LUMIN® Compact Smart zeigt Weber, wie vielseitig kompaktes Grillen heute sein kann. Der Elektrogrill vereint verschiedene Zubereitungsarten in einem Gerät und unterstützt mit smarter Technologie dabei, das Grillen noch entspannter zu gestalten.

Vielseitig für jeden Anlass
Ob ein scharf angebratenes Steak, langsam geräucherter Fisch, gedämpftes Gemüse oder Burger für den spontanen Feierabend – der LUMIN® Compact Smart kann weit mehr als klassisches Grillen. Er grillt, räuchert, dampfgart und hält Speisen bei Bedarf warm, bis alle Gäste am Tisch Platz genommen haben. Damit wird der kompakte Grill zum flexiblen Begleiter im Alltag – vom Brunch auf dem Balkon über das schnelle Mittagessen im Homeoffice bis zum spontanen Grillabend mit Familie und Freunden.

Das Multifunktionsset (separat erhältlich) erweitert den LUMIN®️ Smart um die Funktionen ...
Das Multifunktionsset (separat erhältlich) erweitert den LUMIN®️ Smart um die Funktionen Räuchern, Dünsten und Warmhalten: So lassen sich BBQ-Klassiker wie Rippchen oder Brisket bei niedriger Hitze räuchern, Gemüse, Fisch oder Hummer schonend dämpfen und fertige Speisen bis zum Servieren warmhalten – ohne auszutrocknen oder anzubrennen.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)
Vielseitig einsetzbar: Mit der Plancha (separat erhältlich) gelingen Spiegeleier, Smashed Burger ...
Vielseitig einsetzbar: Mit der Plancha (separat erhältlich) gelingen Spiegeleier, Smashed Burger oder Pancakes im Handumdrehen.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)

Wer Gäste bewirtet, möchte die Zeit lieber gemeinsam genießen als ständig den Grill im Blick behalten. Genau hier setzt die intelligente Technik an: Der Smart Controller mit digitaler Temperaturanzeige sorgt für eine präzise Hitzesteuerung. Über die Weber Connect® App lässt sich der Grill bequem per Smartphone überwachen, während Schritt-für-Schritt-Anleitungen dabei helfen, Fleisch, Fisch oder Gemüse auf den gewünschten Garpunkt zuzubereiten.

Kompakt in der Größe, stark in der Leistung
Mit Temperaturen von bis zu 315 Grad Celsius liefert der Weber LUMIN® Compact Smart die nötige Hitze für kräftige Röstaromen und perfekte Grillstreifen. Ob Steak, pflanzliche Burger oder Gemüse – der kompakte Elektrogrill steht größeren Modellen in puncto Leistung kaum nach. Weitere Informationen finden Sie HIER.

Der Weber LUMIN® Compact Smart verbindet platzsparendes Design mit vielseitigen Grillfunktionen ...
Der Weber LUMIN® Compact Smart verbindet platzsparendes Design mit vielseitigen Grillfunktionen – für echtes BBQ auch auf kleinem Raum.(Bild: Weber/ Stefan Kapfer)

Mitmachen und gewinnen
Sie haben nun die Chance, einen Weber LUMIN® Compact Smart Elektrogrill zu gewinnen. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 31. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

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