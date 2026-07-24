Holen Sie sich Ihren smarten Outdoor-Grill

Vielseitig für jeden Anlass

Ob ein scharf angebratenes Steak, langsam geräucherter Fisch, gedämpftes Gemüse oder Burger für den spontanen Feierabend – der LUMIN® Compact Smart kann weit mehr als klassisches Grillen. Er grillt, räuchert, dampfgart und hält Speisen bei Bedarf warm, bis alle Gäste am Tisch Platz genommen haben. Damit wird der kompakte Grill zum flexiblen Begleiter im Alltag – vom Brunch auf dem Balkon über das schnelle Mittagessen im Homeoffice bis zum spontanen Grillabend mit Familie und Freunden.