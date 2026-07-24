Sieg für tote Mutter – Alarm im Pogacar-Team

Hintergrund: Der ecuadorianische Olympiasieger von 2021 verlor zu Jahresbeginn seine Mama. „Meine Liebe zu dir existiert, solange ich denken kann, und wird dauern, bis meine Existenz sich wieder mit deiner vereint. Ich liebe dich, Mamita“, hatte er nach seinem Verlust kommentiert. Nach dem Erfolg gestern erklärte der 33-Jährige: „Es ist ein spezieller Tag. Ich widme den Sieg meiner Familie.“