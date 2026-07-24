Sieg für tote Mutter – Alarm im Pogacar-Team

Etappenerfolg für Olympiasieger: Den Tagessieg bei der Tour de France widmet Richard Carapaz seiner toten Mutter. Heute geht es vor Hunderttausenden Fans nach Alpe d’Huez.
Die Tour de France biegt auf die Zielgerade ein – und die hat es in sich! Drei Etappen stehen noch aus, jene heute führt die Teilnehmer vor Hunderttausenden Fans nach Alpe d’Huez. Der legendäre Anstieg mit 21 Kehren könnte in der Gesamtwertung für einen Umsturz sorgen. Zumal ausgerechnet im Team von Dominator Tadej Pogacar ein Virus grassiert.
Gleich mehrere Fahrer sind betroffen, Helfer Brandon McNulty musste gestern gar aufgeben. Wird die Tour tatsächlich noch einmal spannend? „Wir sind zuversichtlich“, stellt Teamkollege Nils Politt klar. Viel Arbeit wird heute auf Felix Großschartner zukommen. Er gilt als einer der wichtigsten Helfer für den Mann im Gelben Trikot sowie den Gesamtdritten Isaac del Toro.
„Er ist einer mit Herz“
Gestern kamen die Klassementfahrer geschlossen mit rund viereinhalb Minuten Rückstand an. Den Tagessieg schnappte sich Richard Carapaz. „Er ist kein Roboter, sondern einer mit Herz. Richard hatte ein hartes Jahr“, erklärte sein Sportboss Charles Wegelius.
Hintergrund: Der ecuadorianische Olympiasieger von 2021 verlor zu Jahresbeginn seine Mama. „Meine Liebe zu dir existiert, solange ich denken kann, und wird dauern, bis meine Existenz sich wieder mit deiner vereint. Ich liebe dich, Mamita“, hatte er nach seinem Verlust kommentiert. Nach dem Erfolg gestern erklärte der 33-Jährige: „Es ist ein spezieller Tag. Ich widme den Sieg meiner Familie.“
Kein Etappensieg, aber ein wichtiger Schritt zum Punktetrikot gelang Mads Pedersen. Der Däne baute seinen Vorsprung auf den Belgier Jasper Philipsen dank einer Energieleistung auf 32 Punkte aus.
Gesamtwertung:
1. Tadej Pogacar (SLO) UAE 64:35:13 Std.
2. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull +4:32 Min
3. Isaac Del Toro (MEX) UAE +6:51
Weiter:
31. Großschartner +1:56:31 Std.
147. Haller +4:47:05.
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