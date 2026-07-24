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Matchwinner in Andorra

Sonderlob für Rapidler: „Hat seine Klasse gezeigt“

Conference League
24.07.2026 05:16
Yusuf Demir zeigte zum Saisonstart auf.
Yusuf Demir zeigte zum Saisonstart auf.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid feierte am Donnerstag in der Conference-League-Qualifikation einen 3:1-Sieg beim FC Santa Coloma. Positiv in Erscheinung trat Yusuf Demir. Das einstige Wunderkind stand erstmals nach seiner Rückkehr nach Hütteldorf in der Startelf und avancierte mit Tor und Assist zum Matchwinner.

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„Ich bin froh, dass ich der Mannschaft im ersten Spiel direkt helfen konnte“, meinte der 23-Jährige. Sonderlob gab es auch von Sport-Geschäftsführer Markus Katzer: „Er hat sich in der Vorbereitung brutal fit gemacht. Man sieht auch seine Bereitschaft gegen den Ball, und in der zweiten Halbzeit hat er dann seine Klasse gezeigt.“

„Wird er nie mehr vergessen“
Bei Rapid gab es trotz eines insgesamt eher mäßigen Auftritts in Andorra eine erfreuliche Premiere. Der erst 19-jährige Moulaye Haidara markierte mit seinem ersten Profitor den 3:1-Endstand. „Ich habe gleich nach dem Spiel zu ihm gesagt, dass er diesen Moment hier in Andorra nie vergessen wird“, erzählte Katzer.

Moulaye Haidara
Moulaye Haidara(Bild: GEPA)

Hoff Thorup fordert Steigerung
Abgesehen von Haidara und Demir bot die Vorstellung Rapids bei Santa Coloma aber nur wenig Lichtblicke. „Wir haben uns zwar eine gute Ausgangsposition erarbeitet, trotzdem habe ich höhere Erwartungen an die Mannschaft“, meinte Trainer Johannes Hoff Thorup. Er sei mit dem Auftritt trotz dreier Tore nicht wirklich zufrieden. „Es war zwar erst das erste Spiel, aber wir müssen uns in vielen Bereichen rasch steigern.“

Johannes Hoff Thorup
Johannes Hoff Thorup(Bild: GEPA)

So geht es für Rapid weiter
Denn von nun an geht es für Grün-Weiß Schlag auf Schlag. Am Sonntag (20.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) gastiert Rapid in der ersten Runde des ÖFB-Cups im kleinen Stadtderby bei Regionalligist Wienerberg. Gespielt wird wie schon im rund 1300 Kilometer entfernten Andorra la Vella auf Kunstrasen.

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Bereits am Mittwoch (20.30 Uhr/ live im sportkrone.at-Ticker) steigt dann wieder auf „echtem Grün“ in Wien das Rückspiel gegen Santa Coloma, ehe am 2. August der Bundesliga-Auftakt gegen Altach erfolgt.

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