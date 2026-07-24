Sonderlob für Rapidler: „Hat seine Klasse gezeigt“

Hoff Thorup fordert Steigerung

Abgesehen von Haidara und Demir bot die Vorstellung Rapids bei Santa Coloma aber nur wenig Lichtblicke. „Wir haben uns zwar eine gute Ausgangsposition erarbeitet, trotzdem habe ich höhere Erwartungen an die Mannschaft“, meinte Trainer Johannes Hoff Thorup. Er sei mit dem Auftritt trotz dreier Tore nicht wirklich zufrieden. „Es war zwar erst das erste Spiel, aber wir müssen uns in vielen Bereichen rasch steigern.“