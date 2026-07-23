Kärntens Tourismus ist heuer leicht im Aufwind

Der Kärntner Tourismus hatte in den letzten Jahren zu kämpfen. Darum wurde die große Tourismusreform beschlossen, tun positive Zahlen gut. Die Tourismusbilanz für den Juni fällt allerdings mit minus 6,6 Prozent bei den Ankünften und minus 6,5 Prozent bei den Nächtigungen unter das Vorjahresniveau. Dieses Ergebnis ist jedoch auf die Verschiebung der Feiertage im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen: Aufgrund der frühen Osterfeiertage fielen Christi Himmelfahrt und Pfingsten heuer in den Mai, in dem entsprechend ein Plus von 21,4 Prozent bei den Ankünften und 18,1 Prozent bei den Nächtigungen verzeichnet wurde.