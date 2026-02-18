Jessica Alba feiert ihre Scheidung mit Liebes-Trip

Schmusen am Strand

Für Alba offenbar ein Grund zu feiern – und zwar mit ihrer neuen Liebe. Denn schon im letzten Jahr bandelte die 44-Jährige mit Hollywood-Superhero Danny Ramirez, der im Marvel-Universum den Falcon spielt, an. Und wie die neuesten Bilder beweisen, können die beiden die Finger einfach nicht voneinander lassen.