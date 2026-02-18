Jessica Alba feiert ihre Scheidung mit Liebes-Trip

Seit Ende letzter Woche ist Jessica Alba offiziell eine geschiedene Frau. Und wie lässt sich das besser feiern, als mit einem Liebes-Trip mit dem Neuen? Am Strand von Miami Beach busselte, flirtete und kuschelte die Schauspielerin rund um den Valentinstag nämlich, was das Zeug hielt ...
Fast 17 Jahre lang war Jessica Alba mit Produzent Cash Warren verheiratet, Anfang 2025 dann der Schock für die Fans: Das Hollywood-Paar, das gemeinsam drei Kinder hat, gab die Trennung bekannt. Letzte Woche berichtete „TMZ“ schließlich: Die Scheidung ist durch!
Schmusen am Strand
Für Alba offenbar ein Grund zu feiern – und zwar mit ihrer neuen Liebe. Denn schon im letzten Jahr bandelte die 44-Jährige mit Hollywood-Superhero Danny Ramirez, der im Marvel-Universum den Falcon spielt, an. Und wie die neuesten Bilder beweisen, können die beiden die Finger einfach nicht voneinander lassen.
Während des Valentinstags-Trips zelebrierten Alba und Ramirez ihre Liebe nämlich ganz öffentlich. Da wurden nicht nur verliebte Blicke getauscht, sondern da wurde auch geschmust und auf der Strandliege gekuschelt.
Immer wieder legte der 33-Jährige zudem zärtlich seine Hände auf die Kurven seiner schönen Freundin. Die machte in ihrem roten XXS-Bikini aber auch wirklich eine wahnsinnig gute Figur!
Scheidung ohne Drama
Cash Warren und Jessica Alba gaben sich 2008 das Jawort. Die Scheidung soll laut „TMZ“ ohne größeres Drama abgelaufen sein. Wie es heißt, plane das Ex-Ehepaar, sich das Sorgerecht der Töchter Honor und Haven sowie des Sohnes Hayes teilen.
