Turteln im Bikini

Jessica Alba feiert ihre Scheidung mit Liebes-Trip

Society International
18.02.2026 16:00
Jessica Alba ist frisch geschieden und so verliebt in ihren Neuen, Schauspieler Danny Ramirez.
Jessica Alba ist frisch geschieden und so verliebt in ihren Neuen, Schauspieler Danny Ramirez.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Seit Ende letzter Woche ist Jessica Alba offiziell eine geschiedene Frau. Und wie lässt sich das besser feiern, als mit einem Liebes-Trip mit dem Neuen? Am Strand von Miami Beach busselte, flirtete und kuschelte die Schauspielerin rund um den Valentinstag nämlich, was das Zeug hielt ...

0 Kommentare

Fast 17 Jahre lang war Jessica Alba mit Produzent Cash Warren verheiratet, Anfang 2025 dann der Schock für die Fans: Das Hollywood-Paar, das gemeinsam drei Kinder hat, gab die Trennung bekannt. Letzte Woche berichtete „TMZ“ schließlich: Die Scheidung ist durch!

Schmusen am Strand
Für Alba offenbar ein Grund zu feiern – und zwar mit ihrer neuen Liebe. Denn schon im letzten Jahr bandelte die 44-Jährige mit Hollywood-Superhero Danny Ramirez, der im Marvel-Universum den Falcon spielt, an. Und wie die neuesten Bilder beweisen, können die beiden die Finger einfach nicht voneinander lassen.

Jessica Alba und Danny Ramirez schmusten ganz ungeniert am Strand.
Jessica Alba und Danny Ramirez schmusten ganz ungeniert am Strand.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Immer wieder tauschten die beiden am Zärtlichkeiten aus.
Immer wieder tauschten die beiden am Zärtlichkeiten aus.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Während des Valentinstags-Trips zelebrierten Alba und Ramirez ihre Liebe nämlich ganz öffentlich. Da wurden nicht nur verliebte Blicke getauscht, sondern da wurde auch geschmust und auf der Strandliege gekuschelt.

Und Ramirez konnte die Finger gar nicht von den Kurven der 44-Jährigen lassen.
Und Ramirez konnte die Finger gar nicht von den Kurven der 44-Jährigen lassen.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Die Schauspielerin strahlte vor Glück!
Die Schauspielerin strahlte vor Glück!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Immer wieder legte der 33-Jährige zudem zärtlich seine Hände auf die Kurven seiner schönen Freundin. Die machte in ihrem roten XXS-Bikini aber auch wirklich eine wahnsinnig gute Figur! 

Lesen Sie auch:
Jessica Alba ist ziemlich verknallt in ihren um elf Jahre jüngeren Schauspiel-Kollegen Danny ...
Verknallt in Ramirez
Jessica Alba beim Knutschen mit Superhero erwischt
27.07.2025

Scheidung ohne Drama
Cash Warren und Jessica Alba gaben sich 2008 das Jawort. Die Scheidung soll laut „TMZ“ ohne größeres Drama abgelaufen sein. Wie es heißt, plane das Ex-Ehepaar, sich das Sorgerecht der Töchter Honor und Haven sowie des Sohnes Hayes teilen.

