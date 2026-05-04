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Jessica Alba feiert 45er mit sexy Bikini-Party

Society International
04.05.2026 13:59
Jessica Alba scheint seit ihrem Karrierestart in Hollywood um kein Jahr gealtert.
Jessica Alba scheint seit ihrem Karrierestart in Hollywood um kein Jahr gealtert.(Bild: instagram.com/jessicaalba)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Geht es nach Jessica Alba, dann ist 45 das neue 25! Die Schauspielerin feierte Ende April nämlich ihren Halbrunden und lässt die Feierlichkeiten aktuell im Bikini ausklingen. Und macht im knappen Zweiteiler eine Wahnsinns-Figur!

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Mit Filmen wie „Honey“ oder „Into the Blue“ spielte sich Jessica Alba Anfang der 2000er-Jahre in die Herzen ihrer Fans. Dass seitdem mehr als 20 Jahre ins Land gezogen sind, sieht man der Schauspielerin allerdings nicht an. Im Gegenteil!

Mega-Kurven im Bikini
Am 28. April feierte Alba ihren 45. Geburtstag und genoss anlässlich des halbrunden Jubiläums einen Jacht-Trip mit ihren Freunden. Und veröffentlichte von der Party auf hoher See auf Instagram gleich mehrere Schnappschüsse – zu sehen hier:

Im braunen Zweiteiler rekelte sich Alba für die Fotos etwa auf einer Schwimmplattform in der Sonne, genoss Zweisamkeit mit ihrem Freund, Marvel-Star Danny Ramirez, und ließ es sich nicht nehmen, die Wasserrutsche auszuprobieren. Und machte dabei einfach immer eine klasse Figur!

„45 hat noch nie besser ausgeschaut“
„Joymaxxing“, schrieb die Hollywood-Schönheit, die Mama von drei Kindern ist, zu der Bildergalerie. Übersetzt heißt das so viel wie „Maximierung des Glücks“ – ein neuer Social-Media-Trend, der darauf abzielt, bewusst kleine, alltägliche Momente der Freude zu suchen und intensiv zu genießen.

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Die Fans von Jessica Alba zeigten sich jedenfalls begeistert von der Bikini-Gaudi des Geburtstagskindes. „Meine Güte, 45 hat noch nie besser ausgeschaut“, „Jessica Alba, du Schönheit“ oder schlicht „Heiß“ waren nur einige der Nachrichten, die sich zwischen den zahlreichen Flammen- und Herzchen-Emojis in der Kommentarspalte sammelten.

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