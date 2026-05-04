Jessica Alba feiert 45er mit sexy Bikini-Party

Geht es nach Jessica Alba, dann ist 45 das neue 25! Die Schauspielerin feierte Ende April nämlich ihren Halbrunden und lässt die Feierlichkeiten aktuell im Bikini ausklingen. Und macht im knappen Zweiteiler eine Wahnsinns-Figur!
Mit Filmen wie „Honey“ oder „Into the Blue“ spielte sich Jessica Alba Anfang der 2000er-Jahre in die Herzen ihrer Fans. Dass seitdem mehr als 20 Jahre ins Land gezogen sind, sieht man der Schauspielerin allerdings nicht an. Im Gegenteil!
Mega-Kurven im Bikini
Am 28. April feierte Alba ihren 45. Geburtstag und genoss anlässlich des halbrunden Jubiläums einen Jacht-Trip mit ihren Freunden. Und veröffentlichte von der Party auf hoher See auf Instagram gleich mehrere Schnappschüsse – zu sehen hier:
Im braunen Zweiteiler rekelte sich Alba für die Fotos etwa auf einer Schwimmplattform in der Sonne, genoss Zweisamkeit mit ihrem Freund, Marvel-Star Danny Ramirez, und ließ es sich nicht nehmen, die Wasserrutsche auszuprobieren. Und machte dabei einfach immer eine klasse Figur!
„45 hat noch nie besser ausgeschaut“
„Joymaxxing“, schrieb die Hollywood-Schönheit, die Mama von drei Kindern ist, zu der Bildergalerie. Übersetzt heißt das so viel wie „Maximierung des Glücks“ – ein neuer Social-Media-Trend, der darauf abzielt, bewusst kleine, alltägliche Momente der Freude zu suchen und intensiv zu genießen.
Die Fans von Jessica Alba zeigten sich jedenfalls begeistert von der Bikini-Gaudi des Geburtstagskindes. „Meine Güte, 45 hat noch nie besser ausgeschaut“, „Jessica Alba, du Schönheit“ oder schlicht „Heiß“ waren nur einige der Nachrichten, die sich zwischen den zahlreichen Flammen- und Herzchen-Emojis in der Kommentarspalte sammelten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.