Jessica Alba feiert 45er mit sexy Bikini-Party

„45 hat noch nie besser ausgeschaut“

„Joymaxxing“, schrieb die Hollywood-Schönheit, die Mama von drei Kindern ist, zu der Bildergalerie. Übersetzt heißt das so viel wie „Maximierung des Glücks“ – ein neuer Social-Media-Trend, der darauf abzielt, bewusst kleine, alltägliche Momente der Freude zu suchen und intensiv zu genießen.