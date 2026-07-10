Noch mehr für die Sicherheit und die Pferdefrage

Am ersten Samstag im August und in der Brauchtumswoche davor wird in Villach Kirchtag gefeiert, heuer von 26. Juli bis 2. August.

Mehr als 130 Einzelveranstaltungenzeigen heimisches und ausländisches Brauchtum. Fahrgeschäfte bringen auf der Vergnügungsmeile Nervenkitzel.

Am Kirchtags-Samstag (1. August) erfreut ein bunter Trachtenfestzug mit mehr als 3500 Teilnehmern. Der Umzug startet am Samstag, 1. August, um 15 Uhr an der Kreuzung Pestalozzistraße/Italiener Straße und führt über die Italiener Straße, den Hans-Gasser-Platz, die Postgasse, den 8.-Mai-Platz, die 10.-Oktober-Straße, den Hauptplatz, die Draubrücke und den Nikolaiplatz, wo er sich auflöst.

Zum Kirchtag gehört (seit den 1990ern wieder) der Jakobimarkt, der um die Villacher Stadtpfarrkirche altes und neues Handwerk präsentiert.