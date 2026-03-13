Prinzessin Kate verzichtet auf Alkohol!

Kates Weg zurück ins Leben – und warum ihr Verzicht so viel bedeutet

Die Prinzessin hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass sie wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Entdeckt wurde die Krankheit nach einer Bauchoperation im Jänner desselben Jahres. Eine monatelange Chemotherapie folgte, bevor Kate im Jänner 2025 die guten Nachrichten, sie sei in Remission, bekannt geben konnte.