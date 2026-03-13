Prinzessin Kate verzichtet auf Alkohol!

Neue Einblicke in das Leben von Prinzessin Kate! Die 44‑Jährige hat nach ihrer Krebsdiagnose ihr Leben spürbar umgestellt – und dazu gehört auch ein fast kompletter Verzicht auf Alkohol.
Bei einem Termin mit Prinz William in London sagte sie am Donnerstag (12. März) während eines Besuchs in der Fabal Bierhalle: „Seit meiner Diagnose habe ich kaum Alkohol getrunken. Darauf muss ich jetzt viel bewusster achten.“ Dann, mit einem Lächeln zu William: „Aber du magst deinen Cider, oder?“
Alkoholkonsum zählt zu den wichtigsten vermeidbaren Risikofaktoren für Krebs. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) stuft Alkohol als Karzinogen der Gruppe 1 ein – also in derselben Kategorie wie Tabakrauch. Besonders häufig begünstigt er Tumore in Mundhöhle, Rachen, Speiseröhre, Leber, Darm und Brust.
Schon geringe Mengen erhöhen das Erkrankungsrisiko messbar. Aus medizinischer Sicht gilt daher: Am sichersten ist es, ganz auf Alkohol zu verzichten, denn jede konsumierte Menge kann dem Körper schaden.
Royals auf Tour: Bier, Käse, Kaffee – aber für Kate bleibt’s alkoholfrei
Der Tag führte das Paar quer durch London – und zeigte Kate so entspannt wie lange nicht mehr. • In der Southwark Brewing Company halfen die beiden beim Hopfen-Zugeben. William betonte: „Pubs sind so wichtig. Sie bringen Menschen zusammen.“
Auf dem Borough Market schnitten sie Käse, probierten Chutney und scherzten, das Mittagessen sei damit „gesichert“. Bei Change Please mahlte Kate Kaffee und rief lachend: „William, ich habe dir einen Kaffee gemacht!“ – allerdings nicht entkoffeiniert. William konterte: „Dann können sie ihn verkaufen!“
Während William als „Teetrinker“ gilt, nahm Kate ihren Kaffee später selbst mit – und wurde dabei gesehen, wie sie sie trank.
Kates Weg zurück ins Leben – und warum ihr Verzicht so viel bedeutet
Die Prinzessin hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass sie wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Entdeckt wurde die Krankheit nach einer Bauchoperation im Jänner desselben Jahres. Eine monatelange Chemotherapie folgte, bevor Kate im Jänner 2025 die guten Nachrichten, sie sei in Remission, bekannt geben konnte.
Ihr bewusster Umgang mit Alkohol zeigt: Kate achtet auf sich und will für ihre Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis sowie ihren Mann, Prinz William, so gesund wie möglich sein und bleiben. Auch wenn es heißt, auf etwas zu verzichten.
Zum Abschluss des Tages ging es für das Paar noch aufs Wasser: eine Bootsfahrt mit einem Rettungsboot auf der Themse, um Mitarbeiter und Freiwillige der RNLI zu treffen.
