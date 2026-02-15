Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dunkle Zeit für Royals

Kates Krebs riss William „Boden unter Füßen“ weg

Royals
15.02.2026 18:00
William und Kate
William und Kate(Bild: AP/Chris Jackson)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kates Krebsdiagnose im Jahr 2024 hat William förmlich den „Boden unter den Füßen weggerissen.“ Laut Royals-Experte Russell Myers hat sich durch die Krankheit im Leben des Thronfolgerpaars „alles verändert“. In seiner neuen Biografie verrät er berührende Details aus der schwierigen Zeit.

0 Kommentare

„Er sprach von dem Boden, der ihm unter den Füßen weggerissen wurde“, beschreibt ein enger Freund die erschütternde Reaktion von William auf die Diagnose seiner Frau. Die Erkrankung sei so „plötzlich“ und „brutal“ gekommen, zitiert Myers ihn in seinem neuen Buch „William and Catherine: The Intimate Inside Story“.

William litt sehr unter Kates Erkrankung. Es sei schwierig gewesen, das mitanzusehen, beschreibt der Freund. „Es war Herzschmerz, Angst und Hilflosigkeit, alles auf einmal“, verdeutlichte er Williams Gefühle, wie „The Mirror“ berichtet.

Kate und William bei ihrer Hochzeit im April 2011
Kate und William bei ihrer Hochzeit im April 2011(Bild: AFP/JOHN STILLWELL)

„Liebe in mächtigster Form“
Allerdings zeigte sich während der Krankheit auch die tiefe Liebe des britischen Thronfolgerpaars, das seit 2011 verheiratet ist. „In all dem wankte seine Hingabe zu ihr nie. Er war bei jedem Schritt an ihrer Seite“, berichtet Williams Vertrauter. Zwischen Kate und William herrsche „Liebe in ihrer rohsten, mächtigsten Form.“

So sagten sie es den Kindern
Ihren Kindern hatten Kate und William „ganz ruhig“ erklärt, „was los war und wie lange Catherine wegbleiben würde“, sagte ein enger Vertrauter. Sie betonten aber auch, dass alles wie gewohnt weitergehen würde.

William und Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte
William und Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte(Bild: Viennareport)

Obwohl er sich um seine Frau sorgte, war William in dieser schwierigen Zeit für seine Kinder da. Während Kate im Krankenhaus war, tröstete er sie, kochte ihnen zu Hause Abendessen und organisierte Treffen mit ihren Freunden, wie das „People“-Magazin berichtet.

Fokus „immer auf ihren Kindern“
Kate habe während ihrer Zeit im Krankenhaus mit George, Charlotte und Louis Videotelefonate geführt. Die Kinder hätten ihr Geschichten aus der Schule erzählt, Kate wiederum versicherte sich, ob „Papa“ (William) für sie gekocht habe. Kates Fokus lag während der gesamten Zeit „immer auf ihren Kindern“, schildert ein Vertrauter in dem Buch. 

Lesen Sie auch:
Prinzessin Kate und Prinz William sprachen mit ihren Kindern ganz offen über die Krebsdiagnose ...
„Schwierige Fragen“
So erklärten William & Kate Krebsdiagnose Kindern
11.11.2025
Behandelt „wie Braut“
Kate & William: Liebe erblüht nach Krebs-Krise
19.12.2025
Gefühlvolle Botschaft
Prinzessin Kate macht anderen Krebspatienten Mut
05.02.2026

„Catherine bewundert William dafür, wie er all das übernommen hat“, weiß ein Freund. Er habe sich um die Kinder gekümmert und so konnte sich seine Frau auf ihre Genesung konzentrieren. „Dafür wird sie ihm ewig dankbar sein.“ Denn für Kate war die Phase der vielen Behandlungen „eine ziemlich anstrengende Zeit.“

Erlösende Nachricht
Diese schwierige Zeit hat die Familie glücklicherweise überstanden. Im September 2024 konnte Kate ihre Behandlung abschließen und im Jänner darauf überbrachte sie die erlösende Nachricht, dass ihr Krebs in Remission ist. Seitdem tritt die Prinzessin wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit auf und wirkt verliebter in ihren William denn je.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
15.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.086 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
147.159 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.756 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
808 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
732 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Mehr Royals
Dunkle Zeit für Royals
Kates Krebs riss William „Boden unter Füßen“ weg
Süßes Foto zeigt:
Hier kommt Prinzessin Lilibeth nach Papa Harry
„Fergie“ in Bedrängnis
Andrews Exfrau wollte Epsteins „Haushälterin“ sein
Royale Valentinsgrüße
Kate und William überraschen mit süßem Pärchenfoto
Royaler Glanz voraus!
Wer sind die schönen Diana-Nichten am Opernball?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf