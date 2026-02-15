Kates Krebs riss William „Boden unter Füßen“ weg

Kates Krebsdiagnose im Jahr 2024 hat William förmlich den „Boden unter den Füßen weggerissen.“ Laut Royals-Experte Russell Myers hat sich durch die Krankheit im Leben des Thronfolgerpaars „alles verändert“. In seiner neuen Biografie verrät er berührende Details aus der schwierigen Zeit.
„Er sprach von dem Boden, der ihm unter den Füßen weggerissen wurde“, beschreibt ein enger Freund die erschütternde Reaktion von William auf die Diagnose seiner Frau. Die Erkrankung sei so „plötzlich“ und „brutal“ gekommen, zitiert Myers ihn in seinem neuen Buch „William and Catherine: The Intimate Inside Story“.
William litt sehr unter Kates Erkrankung. Es sei schwierig gewesen, das mitanzusehen, beschreibt der Freund. „Es war Herzschmerz, Angst und Hilflosigkeit, alles auf einmal“, verdeutlichte er Williams Gefühle, wie „The Mirror“ berichtet.
„Liebe in mächtigster Form“
Allerdings zeigte sich während der Krankheit auch die tiefe Liebe des britischen Thronfolgerpaars, das seit 2011 verheiratet ist. „In all dem wankte seine Hingabe zu ihr nie. Er war bei jedem Schritt an ihrer Seite“, berichtet Williams Vertrauter. Zwischen Kate und William herrsche „Liebe in ihrer rohsten, mächtigsten Form.“
So sagten sie es den Kindern
Ihren Kindern hatten Kate und William „ganz ruhig“ erklärt, „was los war und wie lange Catherine wegbleiben würde“, sagte ein enger Vertrauter. Sie betonten aber auch, dass alles wie gewohnt weitergehen würde.
Obwohl er sich um seine Frau sorgte, war William in dieser schwierigen Zeit für seine Kinder da. Während Kate im Krankenhaus war, tröstete er sie, kochte ihnen zu Hause Abendessen und organisierte Treffen mit ihren Freunden, wie das „People“-Magazin berichtet.
Fokus „immer auf ihren Kindern“
Kate habe während ihrer Zeit im Krankenhaus mit George, Charlotte und Louis Videotelefonate geführt. Die Kinder hätten ihr Geschichten aus der Schule erzählt, Kate wiederum versicherte sich, ob „Papa“ (William) für sie gekocht habe. Kates Fokus lag während der gesamten Zeit „immer auf ihren Kindern“, schildert ein Vertrauter in dem Buch.
„Catherine bewundert William dafür, wie er all das übernommen hat“, weiß ein Freund. Er habe sich um die Kinder gekümmert und so konnte sich seine Frau auf ihre Genesung konzentrieren. „Dafür wird sie ihm ewig dankbar sein.“ Denn für Kate war die Phase der vielen Behandlungen „eine ziemlich anstrengende Zeit.“
Erlösende Nachricht
Diese schwierige Zeit hat die Familie glücklicherweise überstanden. Im September 2024 konnte Kate ihre Behandlung abschließen und im Jänner darauf überbrachte sie die erlösende Nachricht, dass ihr Krebs in Remission ist. Seitdem tritt die Prinzessin wieder regelmäßig in der Öffentlichkeit auf und wirkt verliebter in ihren William denn je.
