Prinzessin Kate erinnerte einfühlsam an Krebstote

Prinzessin Kate hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihr nach einer Operation im Bachraum Krebs gefunden wurde. Sie machte daraufhin eine Chemotherapie. Im Juni 2025 hieß es, dass Kate bei Hitze noch Vorsicht walten lassen müsse und es Jahre dauern könne, bis sie sich vollständig von der schweren Erkrankung erholt habe. Der britische Royal hatte den Großteil des Jahres 2024 zurückgezogen verbracht, um sich auf die Behandlung und Genesung zu konzentrieren.



Hier sehen Sie das Video von Kate bei dem Erinnerungsort: