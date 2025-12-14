Vorteilswelt
Hinterließ Botschaft

Prinzessin Kate erinnerte einfühlsam an Krebstote

Royals
14.12.2025
Die britische Prinzessin Kate hat einen Erinnerungsort für Krebskranke besucht.
Die britische Prinzessin Kate hat einen Erinnerungsort für Krebskranke besucht.(Bild: AP/Kin Cheung)

Die britische Prinzessin Kate (43) hat am Wochenende einen Erinnerungsort für Menschen besucht, die an Krebs gestorben sind. In einem Video ist zu sehen, wie sie durch den „Ever After Garden“ in London spaziert und sich mit Freiwilligen unterhält.

Zum Schluss ist eine kleine, in die Erde gesteckte Tafel im Bild, auf der steht: „Im liebevollen Andenken an alle, die ihr Leben durch Krebs verloren haben.“ Unterzeichnet ist die handgeschriebene Botschaft mit einem C für Catherine. Der „Ever After Garden“ in London besteht aus 30.000 beleuchteten weißen Kunstrosen. Besucherinnen und Besucher können dort gegen eine Spende eine Rose in Erinnerung an einen geliebten Menschen aufleuchten lassen. Das Geld geht an eine Wohltätigkeitsorganisation, die Krebskranke unterstützt.

Prinzessin Kate hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass bei ihr nach einer Operation im Bachraum Krebs gefunden wurde. Sie machte daraufhin eine Chemotherapie. Im Juni 2025 hieß es, dass Kate bei Hitze noch Vorsicht walten lassen müsse und es Jahre dauern könne, bis sie sich vollständig von der schweren Erkrankung erholt habe. Der britische Royal hatte den Großteil des Jahres 2024 zurückgezogen verbracht, um sich auf die Behandlung und Genesung zu konzentrieren.

Hier sehen Sie das Video von Kate bei dem Erinnerungsort:

Auch Schwiegervater krebskrank
Auch Kates Schwiegervater, der britische König Charles III. (77) hat Krebs. Am Freitag verkündete er in einer Videobotschaft, dass seine Therapie gut anschlage und im neuen Jahr reduziert werden könne. Zudem machte er auf eine Kampagne zu Krebsvorsorge aufmerksam. „Mitgefühl muss mit Handlungen einhergehen“, sagte Charles. Er selbst könne seine Auslandsreisen fortsetzen, staatlichen und öffentlichen Verpflichtungen nachkommen. Das habe dazu beigetragen, eine „positive Einstellung“ zu bewahren.

