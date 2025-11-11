So erklärten William & Kate Krebsdiagnose Kindern

Das Paar hatte sich fest vorgenommen, seinem Nachwuchs genau zu erklären, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie sich traurig fühlen könnten. „Kinder verstehen weit mehr, als wir ihnen manchmal zutrauen. Manchmal stellen sie schwierige Fragen, und wir haben nicht immer die Antworten. Aber wir haben uns entschieden, über alles offen zu sprechen. Diese Ehrlichkeit hält uns zusammen.“