„Schwierige Fragen“

So erklärten William & Kate Krebsdiagnose Kindern

Royals
11.11.2025 07:29
Prinzessin Kate und Prinz William sprachen mit ihren Kindern ganz offen über die Krebsdiagnose ...
Prinzessin Kate und Prinz William sprachen mit ihren Kindern ganz offen über die Krebsdiagnose ihrer Mutter.(Bild: AP/Kirsty Wigglesworth)

Prinz William und seine Frau Kate haben mit ihren Kindern „über alles“ gesprochen, nachdem bei der Prinzessin Krebs diagnostiziert worden war.

Das letzte Jahr war für die Royal Family alles andere als einfach: Nicht nur König Charles, sondern auch Prinzessin Kate waren an Krebs erkrankt. Nun sprach Prinz William darüber, dass er und seine Gattin alle „schwierigen Fragen“ ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) offen beantwortet hätten.

Kate und William erzählten Kindern „alles“
In der brasilianischen Sendung „Domingão com Huck“ sagte der britische Thronfolger: „Jede Familie erlebt schwierige Zeiten und steht gemeinsam vor Herausforderungen. Wie man mit diesen Momenten umgeht, macht den Unterschied. Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen – die guten Nachrichten und die schlechten.“

Die Royal Family wurde 2024 von gleich zwei Krebserkrankungen erschüttert. Neben Kate war auch ...
Die Royal Family wurde 2024 von gleich zwei Krebserkrankungen erschüttert. Neben Kate war auch König Charles erkrankt. Mit ihren Kindern hätten sie über dieses Thema ganz offen gesprochen, so Prinz William.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Das Paar hatte sich fest vorgenommen, seinem Nachwuchs genau zu erklären, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie sich traurig fühlen könnten. „Kinder verstehen weit mehr, als wir ihnen manchmal zutrauen. Manchmal stellen sie schwierige Fragen, und wir haben nicht immer die Antworten. Aber wir haben uns entschieden, über alles offen zu sprechen. Diese Ehrlichkeit hält uns zusammen.“

„Gibt kein Handbuch für Elternschaft“
Viele Fragen von George, Charlotte und Louis blieben dabei auch unbeantwortet, doch William weiß, dass es auch vielen anderen Eltern so geht: „Es gibt kein Handbuch für Elternschaft, und wir haben uns entschieden, über alles zu sprechen.“

Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen – die guten Nachrichten und die schlechten.

Prinz William

Prinzessin Kate, die mittlerweile krebsfrei ist, sprach im Sommer bei einem Besuch im Krankenhaus von Essex ebenfalls ganz offen über ihre Krebserkrankung. Und erklärte, dass es oft schwierig sei, nach einer Chemotherapie in den Alltag zurückzufinden. „Man ist nicht mehr in der Lage, zu Hause so normal zu funktionieren, wie man es vielleicht früher getan hat“, gestand die Prinzessin von Wales. 

William verbringt viel Zeit mit seinen Kids 
Der Prinz scherzte in seinem aktuellen Interview darüber, er sei ein „Taxifahrer“ für seine Kinder, und betonte, dass er und Catherine versuchen, so aktiv wie möglich zu sein.

„Spielverabredungen, Taxifahrten, Sporttage, Matches, im Garten spielen, wenn ich kann“, verriet der Thronfolger, dass er versuche, Kate auch viel abzunehmen. „Meistens bringe ich sie zur Schule. Ich meine, Catherine und ich teilen uns das, aber sie macht wahrscheinlich den Großteil davon.“

