Wehrpflicht-Debatte: SPÖ für zusätzliche Übungen

Die SPÖ habe im Bund daher bereits im Mai ihren „Plan der Mitte“ vorgelegt. Dieser sieht keine Verlängerung des Wehrdienstes vor, sondern verpflichtende Milizübungen, um die Miliz regelmäßig zu trainieren und einsatzbereit zu halten. Auch im Zivildienst sollen Fortbildungen und Übungen den Zivilschutz stärken.