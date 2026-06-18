Wehrpflicht, Natur und Gesundheitsmillionen

Der ÖVP-Klubobmann: „Aus unserer Sicht muss außer Streit stehen, dass Wehrpflicht und Miliz gestärkt werden. Deshalb muss es endlich Bewegung in der Frage geben, in welche Richtung Wehrpflicht und Zivildienst weiterentwickelt werden sollen.“ Mit dem Vorschlag der Neos, die „Krone“ hat berichtet, passiert dies derzeit. Heute werden im Regierungsviertel in St. Pölten ab 13 Uhr auch alle Landesparteien Stellung zu dem Thema beziehen.