Das ist der Grund
Striktes Badeverbot an zwei kroatischen Stränden
Die Strände in Kroatien sind ein beliebtes Reiseziel – doch nicht überall können Urlauber aktuell baden gehen. An der schönen Riviera von Medulin, im Süden der Region Istrien, ist der Zugang zu zwei Stränden gesperrt.
Konkret handelt es sich um die Strände Bumbište und Centinera. Der Grund für die Sperre?
Rohrbruch als Auslöser
Durch einen Rohrbruch, entstanden bei Bauarbeiten am Abfluss Bumbište, gelangt ungeklärtes Abwasser direkt ins Meer (siehe Postings unten).
Obwohl die Wasseranalysen am Strand Centinera keine Auffälligkeiten ergaben, bleibe laut Auskunft der Gemeinde Medulin das Baden bis zur vollständigen Behebung des Lecks an beiden Stränden verboten.
Rote Flagge gehisst
Zur Warnung wurde eine rote Flagge gehisst. Wie die Gemeinde mitteilt, wurde diese Maßnahme vorsorglich zum Schutz von Badegästen und Urlaubern eingeführt.
Die Gemeinde betont zudem, nicht für den Bau des neuen Bumbište-Auslasses und der Kläranlage oder Wartung des Abwassersystems zuständig zu sein. Die Verantwortung liege beim Betreiber Vodovod Pula-Labin.
Lösung zwischen Auftragnehmer und Aufsicht gefunden
Am Sonntag gab die Gemeinde schließlich bekannt, dass inzwischen eine Lösung zwischen Auftragnehmer und Aufsicht vereinbart und mit den Reparaturarbeiten begonnen wurde. „Ziel ist es, den Abfluss so schnell wie möglich zu stoppen und die Bedingungen für die Fortsetzung aller notwendigen Aktivitäten zu schaffen, damit die Strände für das Schwimmen wieder geöffnet werden können“, so die Gemeinde.
Strafeintrag gebracht
Der Bürgermeister Ivan Kirac meldete den Vorfall bereits bei den zuständigen Behörden gemeldet und brachte eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Umweltvergehen ein. Die Ermittlungen laufen, um die Hintergründe und Verantwortlichen aufzuklären.
Die Probenahme und Analyse des Meerwassers werden unterdessen aktuell fortgesetzt. Erst danach will die Gemeinde über die Wiedereröffnung der Strände entscheiden.
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