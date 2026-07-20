Striktes Badeverbot an zwei kroatischen Stränden

Lösung zwischen Auftragnehmer und Aufsicht gefunden

Am Sonntag gab die Gemeinde schließlich bekannt, dass inzwischen eine Lösung zwischen Auftragnehmer und Aufsicht vereinbart und mit den Reparaturarbeiten begonnen wurde. „Ziel ist es, den Abfluss so schnell wie möglich zu stoppen und die Bedingungen für die Fortsetzung aller notwendigen Aktivitäten zu schaffen, damit die Strände für das Schwimmen wieder geöffnet werden können“, so die Gemeinde.