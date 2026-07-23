54 Körperverletzungen: „Frau Doktor“ vor Gericht

Verteidiger Rudolf Mayer versucht das zu relativieren: „Das wirkt so, als wäre bei jedem Eingriff etwas passiert.“ Von Juli 2021 bis Jänner 2023 hätte die falsche Schönheitsärztin aber 2929 Frauen „behandelt“. „Das war ja keine, so wie es üblich ist, Kosmetik im Hinterzimmer“, so Mayer. Dass das natürlich trotzdem illegal ist, sei seiner Mandantin klar – die 45-Jährige bekennt sich der Kurpfuscherei schuldig.