Causa Balogun: Deshalb reagiert nun sogar Norwegen

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Trump stehen seit mehreren Wochen massiv in der Kritik, nachdem US-Stürmer Balogun seine Sperre trotz Roter Karte für das Achtelfinale gegen Belgien erlassen bekommen hatte. Die in der jüngeren WM-Geschichte beispiellose Aufhebung der Sperre folgte auf einen Anruf Trumps bei Infantino. Balogun spielte in Seattle, konnte das 1:4 gegen Belgien aber nicht verhindern.