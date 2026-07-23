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Causa Balogun: Deshalb reagiert nun sogar Norwegen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
23.07.2026 12:08
Norwegens Verband schaltet sich nun in die Causa Balogun ein.
Norwegens Verband schaltet sich nun in die Causa Balogun ein.(Bild: AFP/EPA/SAMUEL CORUM, AFP/JAMIE SQUIRE)
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Von krone Sport

Der Fall Folarin Balogun sorgt im Weltfußball weiter für Aufregung und Erklärungsbedarf. Nun hat Norwegens Verbandspräsidentin Lise Klaveness angekündigt, eine formelle Beschwerde bei der FIFA einzureichen. Sie wolle die Einmischung von US-Präsident Donald Trump nicht ignorieren, erklärte sie in einem Interview der englischen „Times“. Klaveness rügte die FIFA-Funktionäre und warf ihnen vor, den Fall vertuschen zu wollen.

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FIFA-Präsident Gianni Infantino und Trump stehen seit mehreren Wochen massiv in der Kritik, nachdem US-Stürmer Balogun seine Sperre trotz Roter Karte für das Achtelfinale gegen Belgien erlassen bekommen hatte. Die in der jüngeren WM-Geschichte beispiellose Aufhebung der Sperre folgte auf einen Anruf Trumps bei Infantino. Balogun spielte in Seattle, konnte das 1:4 gegen Belgien aber nicht verhindern.

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„Wer gegen eine solche Regel verstößt, begibt sich auf einen gefährlichen Weg und gefährdet den gesamten Sport“, sagte die 45 Jahre alte Klaveness. Norwegens Verband wolle den Fall vollständig aufklären, das gelte insbesondere für das Telefonat Trumps mit Infantino.

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