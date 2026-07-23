Biker erlitt bei Sturz schwere innere Verletzungen

Fataler Motorradunfall Mittwochabend in Kufstein im Tiroler Unterland: Ein 34-jähriger Italiener touchierte mit seiner Maschine einen Randstein, woraufhin er die Kontrolle verlor und ins angrenzende Gebüsch geschleudert wurde. Der Mann erlitt schwere innere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.