Biker erlitt bei Sturz schwere innere Verletzungen

Fataler Motorradunfall Mittwochabend in Kufstein im Tiroler Unterland: Ein 34-jähriger Italiener touchierte mit seiner Maschine einen Randstein, woraufhin er die Kontrolle verlor und ins angrenzende Gebüsch geschleudert wurde. Der Mann erlitt schwere innere Verletzungen und musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.
Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 20.30 Uhr auf der Thierseestraße (L37). Der 34-jährige Italiener war von Thiersee kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er in einer Kurve den Randstein touchierte.
Ins Gebüsch katapultiert
„Der Motorradfahrer kam in der Folge schwer zu Sturz“, schildert die Exekutive. Er geriet rechts über den Fahrbahnrand hinaus und wurde auf die mit Bäumen und Sträuchern bewachsene Böschung katapultiert.
Mit Notarzthubschrauber in Klinik
Nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Nach der notärztlichen Versorgung am Unfallort wurde der 34-Jährige mit schweren inneren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck geflogen.
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