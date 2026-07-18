Kiew: Moskau muss Elite-Einheit von Front abziehen

„Moskau wird untergehen“

Der ukrainische Drohnen-Chef kündigte an, die Operation gegen russische Schiffe an den verbleibenden Juli-Tagen und in der ersten Augusthälfte fortzusetzen. „Moskau wird untergehen“, sagte Browdi, auch bekannt unter seinem Kampfnamen „Magyar“. Die stark von den ukrainischen Schlägen betroffene Schwarzmeer-Halbinsel Krim, die Russland schon 2014 annektiert hatte, werde später wieder aufgebaut, erklärte er.