Saluschnyj äußerte sich auch später eher vorsichtig kritisch zu direkten großangelegten Offensiven — so sah er die 2024 erfolgte Operation nach Kursk als Beispiel für riskante und verlustreiche Vorstöße, deren „Preis zu hoch war“. Der General plädierte stattdessen für einen „reifen, technologisch gestützten Verteidigungs- und Überlebenskampf“, bei dem massive Verluste vermieden werden und langfristige Stabilität im Blick ist, wie es im September des heurigen Jahres in einer Analyse des Nachrichtenportals „ExpertNews“ hieß. Zwischen den beiden Männern entwickelte sich mit der Zeit ein schwieriges Verhältnis. Politische Beobachter sahen die Absetzung und „Beförderung“ Saluschnyjs zum Botschafter in London auch als Versuch Selenskyjs, einen Kritiker kaltzustellen.