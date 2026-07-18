Herzensmensch: „Er ist der Nikolaus unseres Ortes“

Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen!

In einer anderen Einsendung schreibt jemand: „Ich sehe zu dieser Person auf. Sie hat mir die Freude am Ehrenamt gezeigt, ist unglaublich motiviert und überall dort zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird.“ Und wieder an anderer Stelle heißt es schlicht, aber treffend: „Weil er für mich ein Mensch ist, der nicht nur von Mitgefühl spricht, sondern es jeden Tag lebt.“