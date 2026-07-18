Herzensmensch: „Er ist der Nikolaus unseres Ortes“

Woche für Woche erreichen uns berührende Nominierungen für unsere Herzensmenschen – Geschichten, die zeigen, wie viel Mitgefühl, Einsatz und Menschlichkeit in unserem Land gelebt werden. Nominieren Sie auch Ihren Herzensmenschen!
Zuallererst einmal: Danke! Danke für die vielen Einsendungen, die uns in der „Krone“-Redaktion erreichen. Fast täglich dürfen wir liebevolle, bewegende und inspirierende Geschichten lesen.
Sie erzählen von Menschen, die sich mit großem Engagement für andere einsetzen – von aufopfernden Helfern für Menschen mit Behinderungen über einen rüstigen Sportfan, der sich ehrenamtlich für die Anliegen seiner Mitmenschen starkmacht, bis hin zu den unermüdlichen Kräften unserer Blaulichtorganisationen.
Viele berührende Einsendungen
Die Worte, mit denen diese Herzensmenschen beschrieben werden, gehen unter die Haut: „Er ist der Nikolaus unseres Ortes.“ Über eine Frau, die sich aufopferungsvoll um ihre Mutter, ihren kranken Mann und ihre Tanten kümmert, schreiben Einsender: „Wie viele Steine ihr auch in den Weg gelegt wurden oder noch werden – sie hat nie aufgegeben und wird es auch nie tun.“
Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:
Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen!
In einer anderen Einsendung schreibt jemand: „Ich sehe zu dieser Person auf. Sie hat mir die Freude am Ehrenamt gezeigt, ist unglaublich motiviert und überall dort zur Stelle, wo Hilfe gebraucht wird.“ Und wieder an anderer Stelle heißt es schlicht, aber treffend: „Weil er für mich ein Mensch ist, der nicht nur von Mitgefühl spricht, sondern es jeden Tag lebt.“
Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser! Gesucht werden engagierte Kärntnerinnen und Kärntner in drei Kategorien: Einzelpersonen, Vereine und U25.
Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen und senden Sie uns Ihre Vorschläge bis spätestens 1. August an die „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, per E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder ganz einfach über das Online-Formular. Machen Sie mit! Wir freuen uns auf viele berührende, inspirierende und einzigartige Geschichten.
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