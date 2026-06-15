Gemeinsam für andere: Engagement schlägt Wellen

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„Vergangenen Samstag hat bei uns der Wochenenddienst begonnen. Dabei wurden unsere Mitglieder auf das neue Boot eingeschult, damit im Einsatz jeder Handgriff sitzt. Der Millstätter See ist knapp zwölf Kilometer lang. Bei Sturmeinsätzen müssen wir teilweise bis nach Seeboden fahren. Um unsere Einsatzkräfte und gerettete Personen bestmöglich zu schützen, war eine Kajüte für uns unverzichtbar“, betont Einsatzstellenleiter Bernd Pucher. Am Samstag findet nun die feierliche Bootssegnung im Fischerpark Döbriach (ab 15 Uhr) statt.