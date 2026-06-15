Gemeinsam für andere: Engagement schlägt Wellen

Boot für Herzensmensch-Verein: Das neue Fahrzeug der Wasserrettung Döbriach wird nun offiziell in Dienst gestellt – nominieren auch Sie Ihren Herzensmenschen.
Wenn viele Hände mit anpacken und Herzen für dieselbe Sache schlagen, entstehen Geschichten, die Mut machen und Menschen miteinander verbinden.
Die „Krone“ ist wieder auf der Suche nach Kärntens Herzensmenschen. Doch nicht nur Einzelpersonen stehen dabei im Mittelpunkt, sondern auch Vereine, Initiativen und engagierte Gruppen – gewürdigt wird der Einsatz jener, die gemeinsam für andere da sind – egal ob Verein oder Sozialprojekt.
Feierliche Segnung für neues Einsatzboot
Vor drei Jahren wurde die Wasserrettung Döbriach für ihr Engagement als Herzensmensch-Verein ausgezeichnet und erhielt ein Preisgeld in Höhe von 5000 Euro. Dieses floss in die Finanzierung des neuen Einsatzbootes „Faster 73 CAT“, das nun offiziell in den Dienst gestellt wird.
Die Anschaffungskosten beliefen sich auf rund 220.000 Euro. Ausgestattet mit zwei 100 PS starken Motoren, einer Höchstgeschwindigkeit von 60 PS, einem eigenen Wasserrettungs-Spineboard samt Halterung sowie zwei unabhängigen Suchscheinwerfern bietet das moderne Rettungsboot Platz für bis zu zehn Personen.
Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:
Nominieren auch Sie ihren Herzensmensch!
„Vergangenen Samstag hat bei uns der Wochenenddienst begonnen. Dabei wurden unsere Mitglieder auf das neue Boot eingeschult, damit im Einsatz jeder Handgriff sitzt. Der Millstätter See ist knapp zwölf Kilometer lang. Bei Sturmeinsätzen müssen wir teilweise bis nach Seeboden fahren. Um unsere Einsatzkräfte und gerettete Personen bestmöglich zu schützen, war eine Kajüte für uns unverzichtbar“, betont Einsatzstellenleiter Bernd Pucher. Am Samstag findet nun die feierliche Bootssegnung im Fischerpark Döbriach (ab 15 Uhr) statt.
Nominieren auch Sie: kaerntner@kronenzeitung.at oder per Post an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, oder online mit dem Kennwort „Herzensmensch“ samt ausführlicher Begründung Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden.
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