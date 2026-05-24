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Hilfsbereit und stark: Wer ist Ihr Herzensmensch?

Kärnten
24.05.2026 08:00
Diese handgemachten Trophäen aus Kärntner Zirbenholz werden bei einer Gala vergeben.
Diese handgemachten Trophäen aus Kärntner Zirbenholz werden bei einer Gala vergeben.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Hannes Mößlacher
Porträt von Christian Krall
Von Hannes Mößlacher und Christian Krall

Sie unterstützen, hören zu und packen an, wenn andere nicht mehr weiterwissen: Die „Krone“ ist wieder auf der Suche nach engagierten Kärntnern – nominieren Sie!

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Jeder hat sein Packerl zum Tragen – gefüllt mit Sorgen, Schicksalsschlägen und Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt. Kennen Sie dieses Gefühl? Für manche ist dieser Rucksack leicht und kaum spürbar. Für andere hingegen wird er zur schweren Last, die sie an ihre Grenzen bringt und manchmal kaum zu bewältigen scheint.

Nominieren Sie Ihren Herzensmenschen
Gerade in solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt ist. Es sind oft die kleinen, jedoch bedeutenden Gesten: die hilfsbereite Nachbarin, ein offenes Ohr von Freunden und Verwandten oder der Vater, der einem tatkräftig unter die Arme greift. Diese besonderen Menschen helfen dabei, das oft schwere Packerl ein Stück weit mitzutragen und es spürbar leichter zu machen.

Und um genau diese Menschen vor den Vorhang zu holen, brauchen wir Sie, liebe Leserinnen und Leser! Wenn Sie in ihrem Umfeld jemanden kennen, der die Welt ein Stückchen besser macht und mit seinem Engagement andere inspiriert – egal in welcher Form – können Sie ihn ab heute in einer von drei Kategorien nominieren:

  • Einzelperson: Diese Kategorie richtet sich an jene Herzensmenschen, die im privaten oder beruflichen Alltag besonderes leisten.
  • Vereine: Im Team geht’s leichter: Egal ob engagierter Sportverein, Sozialprojekt oder ehrenamtliche Gruppe – wir würdigen den gemeinschaftlichen Einsatz für andere.
  • U25: Früh übt sich, wer ein richtiger Herzensmensch wird. In dieser Kategorie stehen unter 25-Jährige im Fokus.

Für ihren Einsatz erhalten alle Herzensmenschen auch ein Preisgeld (siehe Infokasten unten) und werden bei einer großen Gala würdig geehrt.

Der Ablauf:

Die „Krone“-Aktion läuft in zwei Phasen ab:

  • In der Nominierungsphase können Sie bis 1. August Ihren Herzensmenschen in einer von drei Kategorien (Einzelpersonen, Vereine, U25) nominieren.
  • Eine Jury wählt die Preisträger in den Kategorien Einzelpersonen und U25 aus. Sie trifft auch die Vorauswahl bei den Vereinen.
  • Voting-Phase: Um die Top 3 der Vereine zu ermitteln, wird es ein Voting geben, bei dem Sie Ihren Lieblingsverein unterstützen können (Start ab 16. August).
  • Die Preise: Einzelpersonen bekommen jeweils 1000 Euro, für Vereine gibt es 5000 (1. Platz), 3000 (2. Platz) und 2000 Euro (3. Platz). Für die jungen Herzensmenschen (U25) haben wir besondere Preise.
  • Gemeinsam lassen wir die Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben. 

„Krone-Gala war ein Höhepunkt in meinem Leben“
Einer, der vergangenes Jahr für seinen Einsatz prämiert wurde, ist Robert Merlin. Seit 15 Jahren unterstützt der leidenschaftliche Traktorfahrer Schmetterlingskinder – jene Kinder, deren Haut so empfindlich ist, dass selbst kleine Berührungen schmerzhafte Wunden verursachen können.

Auch dieses Jahr lassen wir unsere Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben ...
Auch dieses Jahr lassen wir unsere Herzensmenschen bei einer großen Gala im Oktober hochleben und würdigen jene Menschen, die mit ihrem Einsatz Großartiges leisten.(Bild: Evelyn Hronek)
Samuel Mata wurde in der Kategorie „U25“ für seinen Einsatz bei der Feuerwehr prämiert.
Samuel Mata wurde in der Kategorie „U25“ für seinen Einsatz bei der Feuerwehr prämiert.(Bild: Evelyn Hronek)
Der Verein „Buch 13“ konnte vergangenes Jahr den ersten Platz erreichen.
Der Verein „Buch 13“ konnte vergangenes Jahr den ersten Platz erreichen.(Bild: Evelyn Hronek)

„Die Krone-Gala war eine großartige Veranstaltung. Aus meiner Sicht war dieser Abend ein Höhepunkt in meinem bisherigen Leben“, so Merlin, der als Preis gemeinsam mit seiner Frau ein Thermenwochenende genoss. „Ich möchte mich nochmals für die Verleihung des Preises bedanken.“ Lassen Sie nun Ihren Herzensmenschen hochleben. 

Robert Merlin bei seinem Besuch in der Therme
Robert Merlin bei seinem Besuch in der Therme(Bild: Robert Merlin)
Kärnthema
Wir alle brauchen Herzensmenschen

Nicht selten wird uns Journalisten vorgeworfen, zu viele negative Nachrichten zu verbreiten. Aber wir tun das nicht, weil uns das so gefällt, sondern weil es halt leider so viele negative Schlagzeilen gibt in unserer Welt. Doch dann kommt einmal im Jahr diese unglaubliche Gelegenheit, all das ins Gegenteil zu verkehren – die Aktion „Herzensmensch“ der „Kärntner Krone“.

Zum fünften Mal rufen wir unsere Leserinnen und Leser auf, uns ihre Herzensmenschen zu verraten, damit wir sie vor den Vorhang holen können; um danke zu sagen, um Anerkennung zu zollen, um Beispiel zu geben.

Herzensmenschen faszinieren und geben Hoffnung
Diese Aktion gibt uns die Gelegenheit, viele positive Geschichten niederzuschreiben. Aufzuzeigen, wie Mitmenschen helfen, ohne nach dem eigenen Vorteil zu fragen, wie sie Zeit, Fähigkeiten und auch Geld opfern, um anderen das Leben zu verschönern. Diese Herzensmenschen und ihre Geschichten faszinieren, geben Hoffnung, stärken den Glauben an das Gute, ja sorgen sogar für die eine oder andere Träne der Rührung.

Wir von der „Krone“ lieben und leben diese Aktion, die jetzt mit dem Aufruf wieder gestartet wird und dann im Herbst mit einem großen Fest ihren Höhepunkt findet. Und es ist ein ganz besonderer Moment, wenn wenige Tage vor der Auszeichnung sich der Duft von Zirbenholz in der Redaktion verbreitet, wenn die Trophäen angeliefert worden sind.

Herzensmenschen machen unser aller Leben schöner. Und wir brauchen sie; gerade in Zeiten, die zumindest gefühlt unsicherer werden, wo Solidarität und gegenseitige Hilfe nicht immer selbstverständlich sind.

Bis 1. August können Sie online (Formular unten), via E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Postkarte an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit dem Kennwort „Herzensmensch“ Ihren Helden nominieren; bitte samt ausführlicher Begründung, Namen und Kontaktdaten des Nominierten und des Nominierenden. Machen Sie mit! 

 

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