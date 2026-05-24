Hilfsbereit und stark: Wer ist Ihr Herzensmensch?

Herzensmenschen faszinieren und geben Hoffnung

Diese Aktion gibt uns die Gelegenheit, viele positive Geschichten niederzuschreiben. Aufzuzeigen, wie Mitmenschen helfen, ohne nach dem eigenen Vorteil zu fragen, wie sie Zeit, Fähigkeiten und auch Geld opfern, um anderen das Leben zu verschönern. Diese Herzensmenschen und ihre Geschichten faszinieren, geben Hoffnung, stärken den Glauben an das Gute, ja sorgen sogar für die eine oder andere Träne der Rührung.