Wirtschaftskammer zieht gegen Land vor Gericht

Schermann: „Wir wurden eingeladen, ein Angebot zu legen“

Aus ihrer Sicht sei nicht nachvollziehbar, dass der Zuschlag, wie in der Ausschreibung vorgesehen, dem wirtschaftlich günstigsten oder technisch besten Angebot erteilt wurde. „Wir wurden ausdrücklich eingeladen, ein Angebot zu legen. Wenn ein qualitätsvolles Angebot dann ohne inhaltliche Prüfung ausgeschlossen wird, ist das nicht nur unfair, sondern gefährdet auch die Ausbildungsqualität der jungen Menschen, die auf verlässliche Strukturen angewiesen sind“, betont Wirtschaftskammerdirektor Harald Schermann.