Schicke Renaissance des einst verpönten Uhudlers

Mit der Reblaus fing alles an

Die Reblaus war es, die hierzulande um 1900 den Grundstein gelegt hatte. Denn der Direktträger aus Amerika war damals die einzige Rebe, die sich von dem Schädling nicht unterkriegen ließ. Schon bald eilte dem Uhudler jedoch ein schlechter Ruf voraus. Dem verheißungsvollen „Retter in der Not“ wurden später böse Eigenschaften zugeschrieben.