101 Lehrlingen droht jetzt eine Ausbildungspause

Hintergrund ist ein seit Monaten andauernder Vergabestreit. Die Wirtschaftskammer hatte gegen das ursprüngliche Vergabeverfahren des Landes Beschwerde eingebracht, nachdem das Angebot des WIFI im Vergabeverfahren nicht berücksichtigt worden war – die „Krone“ berichtete. Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) erklärte die Vergabe daraufhin im Mai für rechtswidrig und hob die bestehenden Verträge mit Ablauf des 31. Juli auf. Die Neuausschreibung übernahm anschließend das AMS.