Gegen Markamt-Chef stehen schwere Vorwürfe im Raum

Im Markamt (MA 59) solle ein „Klima der Angst“ und des „Machtmissbrauchs“ herrschen, berichten Mitarbeiter in Medien und einem Statement, das auch der „Krone“ vorliegt. Sie sollen sich bereits mehrfach an den Unabhängigen Bedienstetenschutz der Stadt Wien (UBSB) gewandt haben. In den Vorwürfen ist davon die Rede, dass Mitarbeiter aus Besprechungen hinausgeworfen, herabgesetzt oder eingeschüchtert worden seien.