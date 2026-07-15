Gegen Markamt-Chef stehen schwere Vorwürfe im Raum

Gegen Andreas Kutheil, den langjährigen und bestens vernetzten Leiter des Wiener Marktamts (MA 59), wurden schwere Sexismus-, Rassismus- und Mobbing-Vorwürfe publik.
Im Markamt (MA 59) solle ein „Klima der Angst“ und des „Machtmissbrauchs“ herrschen, berichten Mitarbeiter in Medien und einem Statement, das auch der „Krone“ vorliegt. Sie sollen sich bereits mehrfach an den Unabhängigen Bedienstetenschutz der Stadt Wien (UBSB) gewandt haben. In den Vorwürfen ist davon die Rede, dass Mitarbeiter aus Besprechungen hinausgeworfen, herabgesetzt oder eingeschüchtert worden seien.
Gravierende Anschuldigungen
Marktamt-Chef Andreas Kutheil soll Beschäftige wegen ihres Körpers oder Gewichts beschämt haben, heißt es. So sollen übergewichtigen Person gesagt worden sein, dass sie sich wiegen sollen oder „blader“ geworden seien.
Frauen sollen außerdem herabgewürdigt worden sein. Es werde abfällig gesprochen. Es seien auch rassistische Abwertungen dokumentiert worden. Mitarbeiter könnten in der Folgen nicht mehr schlafen oder gar erkranken, ist in dem Statement weiter zu lesen. Für Kutheil gilt die Unschuldsvermutung.
Die „Krone“ hat eine Anfrage an das Marktamt (MA 59), an die verantwortliche Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos), an die Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sowie an die Magistratsdirektion gestellt. Die Vorfälle wurden noch nicht offiziell bestätigt.
FPÖ-Chef Dominik Nepp zeigt sich jedoch jetzt schon „fassungslos“ und sieht besonders den Verdacht als schwerwiegend an, dass „Hinweise über einen langen Zeitraum vorlagen und dennoch nichts unternommen wurde“. Nepp fordert „eine lückenlose und unabhängige Aufklärung aller Vorwürfe sowie die Offenlegung, seit wann welche Stellen innerhalb der Stadt Wien über die Missstände informiert waren.“
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