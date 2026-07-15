Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rassismus, Mobbing

Gegen Markamt-Chef stehen schwere Vorwürfe im Raum

Wien
15.07.2026 09:28
Wiener Marktamt-Chef Andreas Kutheil
Wiener Marktamt-Chef Andreas Kutheil(Bild: feel image - Fotografie)
Porträt von Wien Krone
Von Wien Krone

Gegen Andreas Kutheil, den langjährigen und bestens vernetzten Leiter des Wiener Marktamts (MA 59), wurden schwere Sexismus-, Rassismus- und Mobbing-Vorwürfe publik.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Markamt (MA 59) solle ein „Klima der Angst“ und des „Machtmissbrauchs“ herrschen, berichten Mitarbeiter in Medien und einem Statement, das auch der „Krone“ vorliegt. Sie sollen sich bereits mehrfach an den Unabhängigen Bedienstetenschutz der Stadt Wien (UBSB) gewandt haben. In den Vorwürfen ist davon die Rede, dass Mitarbeiter aus Besprechungen hinausgeworfen, herabgesetzt oder eingeschüchtert worden seien.

Gravierende Anschuldigungen
Marktamt-Chef Andreas Kutheil soll Beschäftige wegen ihres Körpers oder Gewichts beschämt haben, heißt es. So sollen übergewichtigen Person gesagt worden sein, dass sie sich wiegen sollen oder „blader“ geworden seien. 

Frauen sollen außerdem herabgewürdigt worden sein. Es werde abfällig gesprochen. Es seien auch rassistische Abwertungen dokumentiert worden. Mitarbeiter könnten in der Folgen nicht mehr schlafen oder gar erkranken, ist in dem Statement weiter zu lesen. Für Kutheil gilt die Unschuldsvermutung. 

Lesen Sie auch:
Marktamt und Polizei im Geschäft – jetzt erfolgte der Zugriff nach mehrtägiger Observation.
Razzia in Floridsdorf
Illegale Tabakfabrik: Marktamt stoppt Shisha-Küche
11.09.2025

Die „Krone“ hat eine Anfrage an das Marktamt (MA 59), an die verantwortliche Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling (Neos), an die Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) sowie an die Magistratsdirektion gestellt. Die Vorfälle wurden noch nicht offiziell bestätigt.

FPÖ-Chef Dominik Nepp zeigt sich jedoch jetzt schon „fassungslos“ und sieht besonders den Verdacht als schwerwiegend an, dass „Hinweise über einen langen Zeitraum vorlagen und dennoch nichts unternommen wurde“. Nepp fordert „eine lückenlose und unabhängige Aufklärung aller Vorwürfe sowie die Offenlegung, seit wann welche Stellen innerhalb der Stadt Wien über die Missstände informiert waren.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
15.07.2026 09:28
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
21° / 31°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
21° / 31°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
20° / 30°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
20° / 30°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
20° / 31°
Symbol wolkig

krone.tv

Volkswagen-Chef Oliver Blume
Keine Schließungen?
Volkswagen-Chef kündigt Abbau von 50.000 Jobs an
Veit Dengler bei Martin Thür
Ex-NEOS-Abgeordneter
„Wilder“ Dengler: „Haben ein schwaches Parlament“
Anstatt des Wanderweges wurde ein viel zu schwerer Klettersteig für den Abstieg gewählt – ein ...
Bergung im Dunkeln
Pärchen erwischte Kletterroute statt Wanderweg
Musiker vs. Zeitung
Betroffene über Wecker-Urteil: „Ein böser Traum“
Viktor Erdesz lud im Jahr 2020 mit einem Foto der Wehrmacht zu einem Event der schlagenden ...
Aussteiger packt aus
Parteiaustritte nach Rechtsruck in FPÖ-Jugend
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Motorsport
Tragödie im Motorsport: Österreicher (32) ist tot!
142.442 mal gelesen
Der 32-jährige Österreicher Philipp Steinmayr verlor bei einem tragischen Unfall sein Leben.
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
138.306 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Oberösterreich
Großbrand: Reaktionen zwischen Mitgefühl und Hass
122.876 mal gelesen
Erst am Sonntagvormittag rückten die letzten Wehren ein.
Wien
Scooter-Bande: „Ich dachte, wir müssen sterben!“
881 mal kommentiert
Der idyllische Kurpark Oberlaa in Favoriten wurde jetzt zum Schauplatz einer besonders brutalen ...
Tirol
Preishammer: Über 5 Euro für ein kleines Bierchen!
603 mal kommentiert
Bis zu 5,20 Euro muss man inzwischen für ein kleines Bier (0,3 Liter) hinblättern.
Innenpolitik
Österreich bestätigt Angriffe russischer Hacker
578 mal kommentiert
Offiziell bestätigt: Österreichs Außenministerium geriet ins Visier russischer Hacker.
Mehr Wien
Rassismus, Mobbing
Gegen Markamt-Chef stehen schwere Vorwürfe im Raum
Aufatmen in Wien
Sorge um 14-Jährige: Jetzt ist sie wieder zu Hause
„Das ist unerträglich“
52 Grad! Haltestelle Kaisermühlen als Hitzefalle
Kabel durchgeschnitten
Sabotagealarm an OP-Roboter in Wiener Ordensspital
Krone Plus Logo
Aber kaum Strafen
Jugendliche werden immer öfter zu brutalen Tätern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf