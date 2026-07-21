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Mehrere Pkw verunfallt

Eingeklemmte Person musste auf A2 befreit werden

Steiermark
21.07.2026 19:35
Eine Person musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.
Eine Person musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.(Bild: Feuerwehr Gleisdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Pkw sorgte am Dienstag für Stau im Abendverkehr auf der A2 in Fahrtrichtung Wien. Eine Person wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Autobahn war in beiden Richtungen gesperrt.

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Am Dienstag gegen 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehren Gleisdorf, Ludersdorf und Nestelbach bei Graz zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 in Fahrtrichtung Wien alarmiert. Bei der Abfahrt Gleisdorf West kam es zu einer Kollision mehrerer Pkw, wobei eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Südautobahn in beiden Richtungen gesperrt
Die Feuerwehren mussten die Unfallstelle absichern und die eingeklemmte Person mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts aus dem Pkw befreien. Das Rote Kreuz übernahm die medizinische Erstversorgung, bevor der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Informationen zufolge dürften weitere Personen unbestimmten Grades verletzt worden sein.

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Die A2 war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt, was zu einer massiven Staubildung führte. Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz samt Notarzt und Rettungshubschrauber sowie die Polizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Gegen 18 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Erst am Vormittag kam es auf der A2 zwischen Schäffern und Pinggau zu einem Unfall mit einem Lkw.

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