Eingeklemmte Person musste auf A2 befreit werden

Die A2 war für die Dauer des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen für den gesamten Verkehr gesperrt, was zu einer massiven Staubildung führte. Neben den Feuerwehren waren auch das Rote Kreuz samt Notarzt und Rettungshubschrauber sowie die Polizei, die Asfinag und ein Abschleppunternehmen im Einsatz. Gegen 18 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Erst am Vormittag kam es auf der A2 zwischen Schäffern und Pinggau zu einem Unfall mit einem Lkw.