Starkregen, Sturmböen und Hagel zogen über Mailand

Trasimeno-See schrumpft

Bedingt durch die anhaltende Hitze und die Wasserknappheit in Mittelitalien erleiden auch Tourismus und Schiffsverkehr Einbußen. Wegen des außergewöhnlich niedrigen Wasserstands wurde die Fährverbindung zur Insel Polvese vorerst eingestellt. Nach Angaben der Behörden liegt der Pegel des Sees derzeit rund 1,70 Meter unter dem hydrometrischen Nullpunkt. Damit ist das Risiko groß, dass die Fähren auf Grund laufen.

Auch die Strandbar und die Herbergen auf der Insel mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Der Verband der Gemeinden am Trasimeno-See und die Region Umbrien arbeiten nach eigenen Angaben an einer Übergangslösung.