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Nach extremer Hitze

Starkregen, Sturmböen und Hagel zogen über Mailand

Ausland
30.06.2026 10:50
Über Italien ziehen nach der Hitzewelle heftige Unwetter hinweg.
Über Italien ziehen nach der Hitzewelle heftige Unwetter hinweg.(Bild: AP/Stefano Porta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach mehreren Tagen mit extremer Hitze ist am Montagabend ein heftiges Unwetter über Mailand gezogen. Starkregen, Sturmböen und auch Hagel richteten zahlreiche Schäden an. 

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Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Zuvor waren die Temperaturen auf rund 38 Grad gestiegen.

Dutzende Einsätze
Besonders betroffen waren zunächst die nördlichen Stadtteile Mailands, später erfasste das Unwetter auch Teile der Lombardei in Richtung Varese, Como und Bergamo. Die Feuerwehr rückte zu Dutzenden Einsätzen aus. Vor allem umgestürzte Bäume, lose Äste, überflutete Keller und abgedeckte Dächer sorgten für Arbeit.

Autos beschädigt
Im Stadtteil Barona stürzte ein Teil eines Daches auf ein geparktes Auto. Im Osten der Stadt fiel ein Baum auf ein Fahrzeug und beschädigte es schwer. Der Lenker blieb unverletzt.

Der Zivilschutz hatte bereits zuvor eine Unwetterwarnung für weite Teile der Lombardei ausgegeben. Die Wasserstände der Flüsse Seveso und Lambro werden genau beobachtet, da örtliche Überschwemmungen befürchtet werden. Die Gewitter dürften die Hitzewelle vorübergehend abschwächen. Allerdings könnte die Hitze schon in den kommenden Tagen wieder zurückkehren.

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Trasimeno-See schrumpft
Bedingt durch die anhaltende Hitze und die Wasserknappheit in Mittelitalien erleiden auch Tourismus und Schiffsverkehr Einbußen. Wegen des außergewöhnlich niedrigen Wasserstands wurde die Fährverbindung zur Insel Polvese vorerst eingestellt. Nach Angaben der Behörden liegt der Pegel des Sees derzeit rund 1,70 Meter unter dem hydrometrischen Nullpunkt. Damit ist das Risiko groß, dass die Fähren auf Grund laufen. 

Auch die Strandbar und die Herbergen auf der Insel mussten ihren Betrieb vorübergehend einstellen. Der Verband der Gemeinden am Trasimeno-See und die Region Umbrien arbeiten nach eigenen Angaben an einer Übergangslösung.

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