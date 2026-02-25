Ex-Chef von Schloss Versailles wird Louvre-Leiter

Zuvor leitete er bereits das Musée d‘Orsay sowie den Petit Palais in Paris. Vor Jahren arbeitete Leribault auch in der Grafikabteilung des Louvre. Er gilt als Direktor, der einen Blick für interne Strukturen und Dialog hat. Am Petit Palais setzte er zum Beispiel Reformen um und bezog die Mitarbeitenden ein. Beobachterinnen und Beobachter erwarten, dass er zunächst das Gespräch mit den Gewerkschaften suchen wird und Vertrauen zurückgewinnen muss, das in den vergangenen Monaten spürbar gelitten hat.