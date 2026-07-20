Ein Chorist als Dirigent & Beethoven mit Botschaft

Barfuß gegen die Zerstörung

Mit der stehend musizierenden Camerata Salzburg zeigte sie im Haus für Mozart zu Auszügen aus Beethovens duftig musizierter „Pastorale“ Bilder von Umweltverschmutzung und Zerstörung. Die „Szene am Bach“ kontrastierte sie – selbst barfuß am ersten Geigenpult aktiv – mit zugemüllten Flüssen, Donner und Sturm mit Tsunamis und Hurrikans. Zum Trauermarsch aus der „Eroica“ gaben historische Tierdarstellungen stellvertretend ausgerotteten Arten das letzte Geleit – projiziert auf ein Tuch über den Köpfen der Musiker.