Goldschatz der OeNB macht die Österreicher reicher

Die Botschaft aus der Oesterreichischen Nationalbank, die zu 100 Prozent im Eigentum der Republik steht, ist klar: Unser Gold bleibt, wo es ist. Bei einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher wurde das Edelmetall zum Thema – und die Zahlen sind beeindruckend. Doch wie profitieren wir davon?