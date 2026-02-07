Goldschatz der OeNB macht die Österreicher reicher

LIVE: Olympisches Rodeln der Herren
In einer Welt voller Unsicherheit steht ein altbewährter Werte-Anker wieder hoch im Kurs: Gold. Doch was macht die Österreichische Nationalbank (OeNB) eigentlich mit ihren tonnenschweren Reserven? Gouverneur Martin Kocher gab jetzt interessante Einblicke.
Die Botschaft aus der Oesterreichischen Nationalbank, die zu 100 Prozent im Eigentum der Republik steht, ist klar: Unser Gold bleibt, wo es ist. Bei einem Pressegespräch mit Gouverneur Martin Kocher wurde das Edelmetall zum Thema – und die Zahlen sind beeindruckend. Doch wie profitieren wir davon?
