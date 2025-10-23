Regierung investiert 50 Millionen zusätzlich

Andreas Babler hat viel zu tun. Er kommt vom Kulturausschuss, erzählt er. Zudem muss Vizekanzler den Bundeskanzler (Rücken-OP) vertreten in dringlicher Anfrage. Das Thema Medienpolitik, das er am Donnerstag für Medien ansetzte, wollte er dennoch breit erklären. Der zuletzt oft gescholtene SPÖ-Chef propagierte Erfreuliches. „Obwohl überall eingespart wird, werden wir hier investieren. Denn die Situation für Medien wird immer prekärer. Die Medienfreiheit gerät unter Druck. Das gibt uns zu denken.“