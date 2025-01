FPÖ baut ihr blaues „Medienimperium“ aus

Mit Steuergeld finanziert

Angesichts dessen sollten sich manche Medien also fragen, „ob man alles richtig macht oder nicht in Zukunft wieder ungefilterte Inhalte“ präsentiere, so Hafenecker. Er betont zudem, dass die FPÖ mittlerweile die einzige Partei ist, die noch eine eigene Zeitung hat. Dass die FPÖ ihre Medien mit Steuergeld finanziert, erwähnt er an dieser Stelle nicht.