Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nach erster Analyse

Qualitätsstandards als Basis für Medienförderung

Medien
03.02.2026 12:43
Medienminister Andreas Babler
Medienminister Andreas Babler(Bild: Eva Manhart)
Porträt von Kronen Zeitung
Von Kronen Zeitung

Da die aktuelle Medienförderung in Höhe von mehr als 80 Millionen Euro laut SPÖ-Medienminister Andreas Babler nicht zielgerichtet genug sei, soll diese bald neu aufgestellt werden. Erste Ergebnisse einer Analyse zeigen laut Babler, dass Qualitätsstandards künftig als Basis für die Förderung dienen sollten.

0 Kommentare

Im Zusammenhang mit der geplanten Reform der Medienförderung hat Medienminister Andreas Babler (SPÖ) im November eine wissenschaftliche Analyse beim Medienhaus Wien beauftragt, um entsprechende Vorschläge für eine Neuausrichtung auszuarbeiten. Mittlerweile liegen erste Empfehlungen vor – unter anderem die Einrichtung einer neuen, dauerhaften Journalismusförderkommission, die Mittel nach verbindlichen Qualitätsstandards vergeben soll. Die komplette Analyse soll Anfang April vorliegen, heißt es dazu aus dem Ministerium.

„Politikferne Experten“ betraut
Der parteiintern so umstrittene Babler hatte die Studie unter Federführung des Medienhauses Wien in Auftrag gegeben, da er der Meinung ist, dass die aktuelle Medienförderung in der Höhe von mehr als 80 Millionen Euro nicht zielgerichtet genug sei. Die vorgeschlagene Kommission zur künftigen Vergabe von Mitteln soll laut Aussendung vom Dienstag „aus unabhängigen und politikfernen Experten mit unterschiedlichen medien- und journalismusbezogenen Fachkompetenzen“ sowie aus „relevanten Institutionen“ zusammengesetzt sein und fern der politischen Einflussnahme agieren können. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
161.779 mal gelesen
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
114.943 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
114.741 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Mehr Medien
Nach erster Analyse
Qualitätsstandards als Basis für Medienförderung
Quoten-Duell gewonnen
Dieser Sieg ist eine Genugtuung für Naschenweng
Wegen Bezos und Trump:
Neil Young zieht Musik aus Protest von Amazon ab
Song-Contest-Kandidat
David Kurt: „Live spielen ist Gefühl wie Schweben“
Neue Studie aus China
Binge-Watching-Sucht: Dieser Faktor erhöht Risiko
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf