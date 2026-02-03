Qualitätsstandards als Basis für Medienförderung

„Politikferne Experten“ betraut

Der parteiintern so umstrittene Babler hatte die Studie unter Federführung des Medienhauses Wien in Auftrag gegeben, da er der Meinung ist, dass die aktuelle Medienförderung in der Höhe von mehr als 80 Millionen Euro nicht zielgerichtet genug sei. Die vorgeschlagene Kommission zur künftigen Vergabe von Mitteln soll laut Aussendung vom Dienstag „aus unabhängigen und politikfernen Experten mit unterschiedlichen medien- und journalismusbezogenen Fachkompetenzen“ sowie aus „relevanten Institutionen“ zusammengesetzt sein und fern der politischen Einflussnahme agieren können.