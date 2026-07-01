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Feuerwehren gefordert

Waldbrände in Griechenland fordern Todesopfer

Ausland
01.07.2026 11:52
Griechenland hat mit Waldbränden zu kämpfen.
Griechenland hat mit Waldbränden zu kämpfen.(Bild: EPA/ACHILEAS CHIRAS)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Griechenland sind die Feuerwehren wieder gefordert. Immer wieder werden Waldbrände gemeldet. Bei den jüngsten Feuern im Norden des Landes sind zwei Tote zu beklagen.

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Das erste Opfer wurde am Dienstag auf einem brennenden Feld außerhalb des Dorfes Liti gefunden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstagabend dann auch eine weitere Leiche entdeckt, die noch identifiziert werden muss. Außerdem wurde eine Frau durch das Feuer verletzt. Wie Dorfbewohner sagten, könnte es sich bei dem zweiten Toten um den zwölfjährigen Sohn der Frau handeln.

Feuer wüten in Griechenland.
Feuer wüten in Griechenland.(Bild: EPA/ACHILEAS CHIRAS)
Der Löscheinsatz zeigte Wirkung.
Der Löscheinsatz zeigte Wirkung.(Bild: AFP/SAKIS MITROLIDIS)
Ein Löschflugzeug
Ein Löschflugzeug(Bild: AFP/SAKIS MITROLIDIS)

Liti ist etwa 15 Kilometer von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, entfernt. Der Brand, der sich zwischenzeitlich auf einer Länge von fünf Kilometern erstreckte, ist inzwischen gelöscht.

Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände
In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr bereits in verschiedenen Teilen Griechenlands zur Bekämpfung von Waldbränden ausrücken. Wegen seiner klimatischen Bedingungen mit häufigen Hitzewellen und Trockenheit kommt es in dem Land jedes Jahr zu Waldbränden.

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