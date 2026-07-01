Feuerwehren gefordert
Waldbrände in Griechenland fordern Todesopfer
In Griechenland sind die Feuerwehren wieder gefordert. Immer wieder werden Waldbrände gemeldet. Bei den jüngsten Feuern im Norden des Landes sind zwei Tote zu beklagen.
Das erste Opfer wurde am Dienstag auf einem brennenden Feld außerhalb des Dorfes Liti gefunden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstagabend dann auch eine weitere Leiche entdeckt, die noch identifiziert werden muss. Außerdem wurde eine Frau durch das Feuer verletzt. Wie Dorfbewohner sagten, könnte es sich bei dem zweiten Toten um den zwölfjährigen Sohn der Frau handeln.
Liti ist etwa 15 Kilometer von Thessaloniki, der zweitgrößten Stadt Griechenlands, entfernt. Der Brand, der sich zwischenzeitlich auf einer Länge von fünf Kilometern erstreckte, ist inzwischen gelöscht.
Hitze und Trockenheit sorgen für Waldbrände
In den vergangenen Tagen musste die Feuerwehr bereits in verschiedenen Teilen Griechenlands zur Bekämpfung von Waldbränden ausrücken. Wegen seiner klimatischen Bedingungen mit häufigen Hitzewellen und Trockenheit kommt es in dem Land jedes Jahr zu Waldbränden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.