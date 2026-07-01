Waldbrände in Griechenland fordern Todesopfer

Das erste Opfer wurde am Dienstag auf einem brennenden Feld außerhalb des Dorfes Liti gefunden. Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, wurde am Dienstagabend dann auch eine weitere Leiche entdeckt, die noch identifiziert werden muss. Außerdem wurde eine Frau durch das Feuer verletzt. Wie Dorfbewohner sagten, könnte es sich bei dem zweiten Toten um den zwölfjährigen Sohn der Frau handeln.