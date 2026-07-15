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Paulina Ljubas stellt ihr Influencer-Leben infrage

Society International
15.07.2026 13:58
Unter Tränen zieht Paulina Ljubas Bilanz: Die Influencerin hinterfragt ihren Job, fühlt sich ...
Unter Tränen zieht Paulina Ljubas Bilanz: Die Influencerin hinterfragt ihren Job, fühlt sich leer und sucht nach dem Weg zurück zu der Leidenschaft, mit der einst alles begann.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/paulina_ljubas)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit Tränen in den Augen spricht Paulina Ljubas aus, was viele Influencer wohl nur heimlich denken. Die Reality-TV-Bekanntheit und Social-Media-Influencerin zweifelt öffentlich an ihrem eigenen Job und gesteht: Die Leidenschaft, die sie einst für ihre Inhalte hatte, ist verloren gegangen.

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In einem emotionalen Instagram-Video zeigt sich die 29-Jährige ungewohnt verletzlich. Auslöser war ausgerechnet ein Kommentar eines Followers, der ihr mitteilte, dass er ihr entfolgt sei, weil auf ihrem Kanal kaum noch etwas passiere und hauptsächlich Werbung zu sehen sei. Eine Aussage, die Paulina offenbar mitten ins Herz traf.

Die Influencerin räumt offen ein, dass ihre Community diesen Wandel längst bemerkt habe. Sie poste immer seltener und ziehe sich zunehmend zurück. Der Grund: Das, was einst ihre große Leidenschaft war, fühlt sich heute mehr wie eine Pflicht an. Während sie früher aus Begeisterung fotografierte, ihre Fitnessreise dokumentierte und ihre Follower an ihrem Leben teilhaben ließ, habe sich Social Media für sie im Laufe der Jahre grundlegend verändert.

Hier ist das emotionale Video von Paulina eingebunden:

Influencerin fühlt den Job nicht mehr
„Ich fühle meinen Job nicht mehr“, gesteht Paulina ehrlich. Mittlerweile produziere sie Inhalte oft nur noch, um ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Freude, die sie früher dabei empfand, sei verloren gegangen. Besonders belastend sei für sie das Gefühl, dass manche Menschen ihr lediglich folgen, weil sie auf das nächste Drama oder die nächste Schlagzeile warten.

Aktuell verbringt die 29-Jährige Zeit in Deutschland, um Abstand zu gewinnen und Antworten auf ihre innere Unruhe zu finden. Dabei habe sie eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Nicht ihr Umfeld sei das Problem. „Es liegt an mir“, lautet ihr ehrliches Fazit.

Dabei läuft privat eigentlich vieles so, wie sie es sich immer gewünscht hatte. Paulina spricht von einem erfüllten Leben mit ihrem Partner, ihrem Hund und ihren Pferden. Vor allem das Reiten gebe ihr aktuell wieder echte Lebensfreude. Trotzdem begleitet sie ein Gefühl der Leere, das sie nicht länger ignorieren möchte.

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Deshalb will die ehemalige Reality-TV-Kandidatin jetzt einen Neuanfang wagen. Ihr Ziel: wieder Inhalte zu schaffen, die sich echt anfühlen und ihr selbst Freude bereiten. So wie früher, als Social Media noch ein Hobby war und keine Karriere, kein Druck und kein Geschäft.

Für viele Fans dürfte das überraschende Geständnis ein selten ehrlicher Einblick in die Schattenseiten der Influencer-Welt sein. Denn hinter Filtern, Kooperationen und perfekten Bildern zeigt Paulina plötzlich eine Seite, die sonst oft verborgen bleibt: die Zweifel hinter dem digitalen Traumjob.

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