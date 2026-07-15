Paulina Ljubas stellt ihr Influencer-Leben infrage

Die Influencerin räumt offen ein, dass ihre Community diesen Wandel längst bemerkt habe. Sie poste immer seltener und ziehe sich zunehmend zurück. Der Grund: Das, was einst ihre große Leidenschaft war, fühlt sich heute mehr wie eine Pflicht an. Während sie früher aus Begeisterung fotografierte, ihre Fitnessreise dokumentierte und ihre Follower an ihrem Leben teilhaben ließ, habe sich Social Media für sie im Laufe der Jahre grundlegend verändert.