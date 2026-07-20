Diese Frau moderiert den Massenansturm auf Öffis

Kann man Humor lernen?

Wir haben Schulungen und klare Vorschriften, wie etwas ablaufen soll. Aber Humor steht nicht auf dem Lehrplan. Aber ich war schon immer ein Kasperl. Ich bin so auf die Welt gekommen. Bei Events kann man etwas lockerer mit den Fahrgästen sprechen, manchmal auch ins Du kommen und ein bisschen blödeln. Meine Art kommt mir da entgegen.