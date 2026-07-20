Offensivleckerbissen | Glanzloses Finale

Glanzloses Finale. Nein, das Finale ist eine weitaus ernstere Angelegenheit. Wenn Europameister Spanien und Weltmeister Argentinien aufeinandertreffen und sich zur besten Mannschaft der Welt krönen wollen, dann regiert zunächst die Vorsicht. Die Pausenshow mit Madonna, Shakira und Justin Bieber fällt aufregender aus als die 45 Fußballminuten davor. Kein Tor – dabei weiß man, dass beide Mannschaften Tore schießen können. Wir Österreicher haben es hautnah erlebt. Gegen Argentinien verlor unser Team in der Vorrunde 0:2, gegen Spanien im Sechzehntelfinale 0:3. Durften wir davon ableiten, dass die Spanier noch stärker sind als die Argentinier? „Ich will ein bissl mehr Fußball sehen“, verlangte Andi Herzog als Co-Kommentator im ORF zu Recht nach einer mehr als schwachen Final-Stunde. Den enttäuschenden Auftritt der Südamerikaner verglich Schmähbruder Herzog später mit der Performance der Österreicher gegen Spanien: „Im Vergleich zu Argentinien haben wir gespielt wie die Brasilianer in ihrer Glanzzeit.“ Österreichischer Höhepunkt dieses Finales? „Live is Life“ als Mittanz- und Mitsing-Musik in der Trinkpause der zweiten Hälfte! Ansonsten quälte sich das Spiel mitsamt den gequälten Zuschauern in die Verlängerung, wo den so überlegenen Spaniern in Minute 107 endlich die Erlösung gelang. 1:0, ein glanzloses Finale einer überwiegend glänzenden Weltmeisterschaft.