Wo es am Abend noch einmal ordentlich regnen kann

So geht es morgen weiter

Der Dienstag startet in vielen Teilen Österreichs sonnig. Später entstehen besonders im Bergland und an der Alpensüdseite mehr Wolken. Von Osttirol über Salzburg und Kärnten bis in die Steiermark sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Mit 22 bis 27 Grad bleibt es dennoch angenehm warm.