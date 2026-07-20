Wo es am Abend noch einmal ordentlich regnen kann

Wer den Montagabend noch im Freien verbringen möchte, sollte vor allem im Süden und über den Bergen Österreichs den Himmel genau im Auge behalten. Dort sind zunächst noch einzelne, aber teils heftige Regenschauer oder Gewitter möglich.
In den meisten Regionen Österreichs bleibt es hingegen trocken, dazu zeigt sich zwischendurch noch einmal die Sonne. In der Nacht klingen die letzten Schauer weitgehend ab. Die Wolken lockern sich zunehmend auf, regional kann sich jedoch Nebel bilden. Die Temperaturen sinken auf etwa 7 bis 16 Grad.
Auf unserer interaktiven Regenkarte sehen Sie, ob es auch in Ihrer Region über Nacht regen wird:
So geht es morgen weiter
Der Dienstag startet in vielen Teilen Österreichs sonnig. Später entstehen besonders im Bergland und an der Alpensüdseite mehr Wolken. Von Osttirol über Salzburg und Kärnten bis in die Steiermark sind einzelne Schauer oder Gewitter möglich. Mit 22 bis 27 Grad bleibt es dennoch angenehm warm.
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