Lega-Chef Salvini besucht Mörder im Gefängnis

Salvini und Musk fordern Begnadigung

Die italienische Rechtsregierung stellt sich dennoch hinter den Juwelier. Salvini hat Staatspräsident Sergio Mattarella aufgefordert, den Mann zu begnadigen. Auch Politikerinnen und Politiker der Partei Fratteli d‘Italia von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie der Forza Italia stellten sich hinter ihn. Eine entsprechende Petition sammelte innerhalb weniger Stunden 120.000 Unterschriften. Meloni selbst spricht sich ebenfalls für eine Begnadigung aus. Zuletzt hat sich auch US-Tech-Milliardär Elon Musk in die Debatte eingebracht. „Das ist Wahnsinn! Der Richter und der Staatsanwalt in diesem Fall sind diejenigen, die diese Verurteilung verdienen“, schrieb er am Montag auf der Plattform X. Musk unterhält seit Jahren gute Beziehungen zu Meloni und traf sie immer wieder in Rom oder in den Vereinigten Staaten.