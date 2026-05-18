„In jedem Menschen steckt eine Geschichte“

Welche Begegnung hat dir gezeigt, dass hinter jeder scheinbar gewöhnlichen Person eine außergewöhnliche Geschichte steckt?

Eine Frau am Westbahnhof hat mich angesprochen, weil sie über Corona und gesellschaftliche Entwicklungen sprechen wollte. Ich dachte, das würde ein sehr kontroverses Gespräch werden. Am Ende erzählte sie jedoch von ihrem Leben als Lehrerin, ihrer Zeit in Schottland und las mir ein englisches Gedicht über einen engen Freund vor, den sie verloren hatte. Sie sagte mir danach, dass sie dieses Gedicht noch nie jemandem vorgelesen hatte. Das war ein sehr bewegender Moment.