Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mensch von nebenan

„In jedem Menschen steckt eine Geschichte“

Wien
18.05.2026 11:00
In „Lauter nette Leute“ spricht Hendric Wietheger mit fremden Menschen über alles, was Platz ...
In „Lauter nette Leute“ spricht Hendric Wietheger mit fremden Menschen über alles, was Platz hat, auf der Seele brennt und geteilt gehört. Das Format ist auf allen geläufigen Plattformen verfügbar.(Bild: Krone KREATIV/LNL)
Porträt von Hannah Neudeck
Von Hannah Neudeck

Henric Wietheger setzt sich raus, stellt sein Equipment auf und spricht mit fremdem Menschen darüber, was auf der Seele brennt

0 Kommentare

„Krone“: Henric, wie entstand die Idee zu Ihrem Format?

Hendric Wietheger: Ich wollte schon lange ein Gesprächsformat umsetzen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass unsere Gesellschaft zunehmend von Gegeneinander geprägt ist. Ich bin überzeugt, dass Gespräche über Meinungsgrenzen hinweg verbinden können.

Sie sprechen wildfremde Menschen auf der Straße an. Wie funktioniert das?Ich setze mich mit meinem Equipment an öffentliche Plätze. Vor mir steht ein kleines Schild mit der Aufschrift „Lust auf einen Plausch?“. Dann warte ich, bis jemand stehen bleibt, neugierig wird und sich dazusetzt. Genau daraus entstehen dann oft sehr persönliche und überraschende Gespräche.

Was war Ihr bisher überraschendstes Gespräch?
Besonders in Erinnerung geblieben ist mir ein elfjähriger Bub, der unbedingt DJ werden möchte. Er erzählte voller Begeisterung, dass er bereits mehr als 50 Tracks produziert hat. Das war unglaublich unterhaltsam. Sehr berührt hat mich eine Geschäftsfrau aus Großbritannien, die schon seit Jahren in Österreich lebt. Sie sprach über Ausgrenzung und Hass, den sie hier erlebt hat. Man hat gespürt, wie wichtig es für sie war, diese Erfahrung endlich auszusprechen.

Welche Begegnung hat dir gezeigt, dass hinter jeder scheinbar gewöhnlichen Person eine außergewöhnliche Geschichte steckt?
Eine Frau am Westbahnhof hat mich angesprochen, weil sie über Corona und gesellschaftliche Entwicklungen sprechen wollte. Ich dachte, das würde ein sehr kontroverses Gespräch werden. Am Ende erzählte sie jedoch von ihrem Leben als Lehrerin, ihrer Zeit in Schottland und las mir ein englisches Gedicht über einen engen Freund vor, den sie verloren hatte. Sie sagte mir danach, dass sie dieses Gedicht noch nie jemandem vorgelesen hatte. Das war ein sehr bewegender Moment.

Lesen Sie auch:
Der Wiener Roderick Martin ist auch heuer bei einigen Liveshows und Nebenveranstaltungen vor ...
Mensch von nebenan
Ultra-Fan: „Habe ESC immer auf Omas Sofa geschaut“
15.05.2026
Menschen von nebenan
Taxifahrerin erzählt: „Bekomme viele Einladungen“
08.03.2026

Was sagen diese Geschichten über Einsamkeit und Sehnsucht in unserer Gesellschaft aus?
Viele Menschen glauben, dass sich niemand für ihre Geschichte interessiert. Wenn man aber ehrlich nachfragt und echtes Interesse zeigt, öffnen sich viele Menschen sehr schnell. Ich denke, dass sich viele einsam fühlen und sich wünschen, dass ihnen jemand wirklich zuhört.

Warum fällt es vielen Menschen leichter, einem Fremden ihr Herz auszuschütten als Freunden oder Familie?
In meinen Gesprächen entsteht durch die Mikrofone und Kopfhörer fast eine Art geschützter Raum. Man sitzt zwar mitten in der Öffentlichkeit, fühlt sich aber wie in einem Tonstudio. Das kommt, dass ich ohne Vorurteile zuhöre. Es gibt keine Erwartungen, keine festen Rollen. Das macht es für viele einfacher, offen über Dinge zu sprechen.

Was haben Sie durch die Gespräche über Menschen gelernt?
Ich habe vor allem etwas über mich selbst gelernt. Am Anfang hatte ich großen Respekt davor, mich mit meinem Equipment öffentlich hinzusetzen. Heute weiß ich, dass ich Menschen nicht unterhalten oder beeindrucken muss. Es reicht, aufmerksam da zu sein und ehrlich zuzuhören. Das klingt simpel, aber genau darin liegt eine enorme Kraft.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
18.05.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
7° / 20°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
6° / 20°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
6° / 19°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
5° / 20°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
5° / 20°
Symbol heiter

krone.tv

Das Kreuzfahrtschiff „MV Hondius“ ist am Montagvormittag in der niederländischen Stadt Rotterdam ...
Containerdorf im Hafen
Hantavirus: Kreuzfahrtschiff jetzt in Rotterdam
In Bangkok hat ein Lokführer ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss einen Linienbus ...
Unter Drogeneinfluss
Lokführer rammte Bus in Bangkok: 30 Verletzte
Die Polizei zieht nach der ESC-Woche eine positive Bilanz.
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Infolge der multiplen Krisen bleiben immer mehr Menschen kinderlos.
Zukunftsängste
Immer mehr Österreicher bekommen keine Kinder
Beim LASK gab es nach der Fixierung des Meistertitels kein Halten mehr. 
LASK zurück am Thron
Didi singt ins ORF-Mikro: Wilde Partynacht in Linz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
284.393 mal gelesen
Österreich
14-jähriger Schüler schwängert Kindergärtnerin
116.051 mal gelesen
Krone Plus Logo
Verliebte Blicke und viel Getuschel gab es über Monate. Die junge Kindergärtnerin und der ...
Tirol
Kuhherde ging auf Ehepaar los: 67-Jährige getötet
106.804 mal gelesen
Die Tiere grasten auf einer ausgeschilderten Weide (Symbolfoto).
Society International
Song-Contest-Bangaranga! Dara siegt für Bulgarien
1909 mal kommentiert
Innenpolitik
Rosenkranz senkte Catering-Kosten um 480.000 Euro
774 mal kommentiert
Der „Rosenkranz-Effekt“: Der Rotstift wurde bei vielen „Extras“ angesetzt. 
Innenpolitik
Stocker: „Bei Konflikt werden auch wir zum Ziel“
734 mal kommentiert
Will den Umgang mit neuen Bedrohungen in einer aktualisierten Sicherheitsstrategie ...
Mehr Wien
Auch Beamte verletzt
18-Jähriger prügelt Frau, Bursche und Zeuge nieder
Mensch von nebenan
„In jedem Menschen steckt eine Geschichte“
Terrorwarnstufe 4
Polizei bringt heiklen Song Contest über die Bühne
Trotz Umbauarbeiten
Café Central auf Instagram beliebtestes Kaffeehaus
Auf Spur von Matthäus
„Inakzeptabel!“ Aufregung bei Rapid nach Schuhwurf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf