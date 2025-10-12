Vorteilswelt
Ekelhafter Vorfall

Mann urinierte auf den Altar des Petersdoms!

Ausland
12.10.2025 11:18
Gläubige und Touristen reagierten entsetzt, als es zum obszönen Vorfall im Petersdom kam.
Gläubige und Touristen reagierten entsetzt, als es zum obszönen Vorfall im Petersdom kam.(Bild: APA/Melanie Viola)

Widerlich: Ein Mann hat am Freitagmorgen auf den Altar des Petersdoms uriniert – vor den Augen zahlreicher Gläubiger und Touristen. Sicherheitskräfte konnten ihn überwältigen. Papst Leo XIV. reagierte bestürzt über den Vorfall.

Der Vorfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr und wurde von der römischen Zeitung „Il Tempo“ auch per Video dokumentiert, wie römische Medien am Sonntag berichteten.

Offenbar gelang es dem Mann, die Sicherheitsschranken ungehindert zu umgehen, die den Altar umgeben. Anschließend lief er die Stufen hoch, zog sich demonstrativ die Hose herunter und urinierte auf den Altar, ein symbolisch zentrales Heiligtum der katholischen Kirche.

Bestürzung beim Papst über Pinkel-Vorfall
Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie, die in zivil vor Ort waren, griffen umgehend ein, nahmen den Mann fest und führten ihn aus der Basilika ab. Nach Angaben von „Il Tempo“ wurde auch Papst Leo XIV. über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass es zu einem solchen Zwischenfall im Petersdom kommt. Erst im Februar hatte ein rumänischer Staatsbürger mehrere Kerzenleuchter von einem Altar gestoßen und dabei einen erheblichen Sachschaden verursacht.

