Mann urinierte auf den Altar des Petersdoms!

Bestürzung beim Papst über Pinkel-Vorfall

Sicherheitskräfte der vatikanischen Gendarmerie, die in zivil vor Ort waren, griffen umgehend ein, nahmen den Mann fest und führten ihn aus der Basilika ab. Nach Angaben von „Il Tempo“ wurde auch Papst Leo XIV. über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Er habe die Nachricht mit Bestürzung aufgenommen.