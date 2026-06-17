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Harry bringt Meghan und Kids nach Großbritannien

Royals
17.06.2026 16:06
Prinz Harry soll laut britischen Medien im Juli nicht nur mit Herzogin Meghan, sondern auch mit ...
Prinz Harry soll laut britischen Medien im Juli nicht nur mit Herzogin Meghan, sondern auch mit seinen Kindern nach Birmingham kommen. Es wäre Archies und Lilibets erster Besuch in Großbritannien seit vier Jahren.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Juli reist Prinz Harry für eine Veranstaltung im Zuge der Invictus Games nach Großbritannien. Und wie jetzt bekannt wurde, wird er wohl nicht allein sein. Denn angeblich wird er nicht nur von Herzogin Meghan, sondern auch von seinen Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, begleitet.

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Wie die „Daily Mail“ berichtet, werden die Sussexes bereits im kommenden Monat in Großbritannien zu Gast sein. Allerdings geht es für Harry, Meghan und ihre Kinder nicht nach London, sondern nach Birmingham, wo sie an mehreren Veranstaltungen zu den Invictus Games, die im kommenden Jahr hier stattfinden werden, teilnehmen sollen.

Treffen mit Opa Charles?
Der Besuch gilt jedenfalls als kleine, royale Sensation! Denn stimmen die Gerüchte, wäre es für Archie und Lilibet der erste Besuch in Harrys alter Heimat seit vier Jahren! Zuletzt brachten Harry und Meghan ihre Kinder nämlich 2022 zum Platinjubiläum der wenige Monate später verstorbenen Queen Elizabeth mit nach Großbritannien. 

Prinz Harry und Herzogin Meghan genießen ihr Leben in Kalifornien, bald soll das Herzogspaar aber mit seinen Kindern nach Großbritannien kommen. Auf Instagram teilt die 44-Jährige immer wieder Fotos wie dieses:

Ob es ein Wiedersehen mit der Familie geben wird? Denn auch Opa, König Charles, hat seine Enkerl seit vier Jahren nicht mehr persönlich getroffen.

Auch für Meghan könnte der geplante Aufenthalt in Großbritannien der erste längere seit Jahren sein, denn zuletzt reiste Harry stets solo nach London. Ein Treffen mit seinem Vater König Charles gab es allerdings nur zweimal – zuletzt im letzten September zum privaten Tee in Clarence House.

Zum Tee mit dem König
Es war das erste Treffen von Vater und Sohn nach 18 Monaten. Gemunkelt wurde, dass zu diesem Anlass auch über eine mögliche Versöhnung der Sussexes mit der Royal Family gesprochen wurde.

Im letzten September traf Prinz Harry König Charles zum Tee. Es war das erste Treffen von Vater ...
Im letzten September traf Prinz Harry König Charles zum Tee. Es war das erste Treffen von Vater und Sohn seit 18 Monaten.(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)

Prinz Harry hatte sich nach dem „Megxit“ im Jahr 2020 und zahlreichen, schmutzigen Enthüllungen über das Königshaus – etwa bei einem Interview mit Oprah Winfrey – mit seiner Familie überworfen. Bis heute gilt das Verhältnis als angespannt.

Kampf um Polizeischutz
Doch nicht nur der Familienzwist zwischen der Royal Family und den Sussexes ist Grund dafür, dass das Herzogspaar in den letzten Jahren nicht mit seinen Kindern in Großbritannien war.

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Prinz Harry betonte zuletzt immer wieder, dass er sich nicht sicher genug fühle, um seine Familie in die alte Heimat mitzunehmen, da dem Paar nach dem Rückzug von seinen königlichen Pflichten der staatlich finanzierte Schutz entzogen wurde. Seit Jahren bemüht sich der 41-Jährige um eine Wiederherstellung des Polizeischutzes für seine Familie.

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