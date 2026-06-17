Harry bringt Meghan und Kids nach Großbritannien

Prinz Harry betonte zuletzt immer wieder, dass er sich nicht sicher genug fühle, um seine Familie in die alte Heimat mitzunehmen, da dem Paar nach dem Rückzug von seinen königlichen Pflichten der staatlich finanzierte Schutz entzogen wurde. Seit Jahren bemüht sich der 41-Jährige um eine Wiederherstellung des Polizeischutzes für seine Familie.