Marius dürfte im Hausarrest sogar Partys feiern

Marius Borg Høiby wurde zu vier Jahren Haft wegen zwei Vergewaltigungen schlafender oder bewusstloser Frauen verurteilt – noch nicht rechtskräftig. Das ganze Strafmaß umfasst 34 Delikte, darunter auch Drogendelikte. Ursprünglich war er unter anderem wegen vier Vergewaltigungen und körperlicher Misshandlungen angeklagt worden. Am Montag hatte das Gericht in Oslo entschieden, die Untersuchungshaft um vier Wochen zu verlängern. Diese Zeit darf er nun auf dem Wohnsitz von Mette-Marit und seinem Stiefvater Kronprinz Haakon verbringen. Er muss eine elektronische Fußfessel tragen. Die gesamte Strafe darf Marius nicht im Hausarrest absitzen. Teile des Urteils hat Høiby bereits angefochten.