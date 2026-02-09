Trump tobt nach Halftime-Show von Bad Bunny

Trump nennt Show „absolut schrecklich“

Bad Bunny ist als vehementer Gegner der Abschiebepolitik der US-Regierung bekannt und hatte seine jüngste Rede bei den Grammys auch für Kritik am radikalen Kurs von Präsident Donald Trump genutzt. Wie politisch aufgeladen sein Auftritt in der Super-Bowl-Pause war, zeigte sich auch darin, dass Trump die Show auf seiner Plattform Truth Social umgehend als „absolut schrecklich“ und eine der schlimmsten aller Zeiten niedermachte. Man verstehe kein Wort, die Tanzeinlagen seien „ekelhaft“ und überhaupt werde die Show der „Großartigkeit Amerikas“ nicht gerecht, schrieb der Republikaner.